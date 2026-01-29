Registracija samostalnih djelatnosti u Tuzli za jednu marku

Gradsko vijeće Tuzla donijelo je odluku o privremenom smanjenju administrativnih taksi za registraciju samostalnih djelatnosti, s ciljem unapređenja poslovnog ambijenta i poticanja zapošljavanja.

Prema usvojenoj odluci, dosadašnje administrativne takse koje su se kretale od 70 do 200 konvertibilnih maraka, u zavisnosti od veličine i zone poslovnog prostora, smanjuju se na jednu konvertibilnu marku za sve postupke i radnje vezane za registraciju samostalnih djelatnosti.

Iz Grada Tuzle navode da je riječ o mjeri koja je u okviru nadležnosti Gradskog vijeća, a čiji je cilj olakšati pokretanje poslovanja, posebno za buduće poduzetnike i mikro-subjekte, te indirektno povećati stepen zaposlenosti na području grada.

Očekuje se da će ova mjera značajno pojednostaviti proceduru registracije i doprinijeti rastu broja novoosnovanih samostalnih djelatnosti u Tuzli.

„Ocijenili smo da su mnogo veći efekti ovog smanjenja, kada je u pitanju konačan rezultata, to je da se olakša registracija i poveća broj novih malih, odnosno samostalne djelatnosti, mikrosubjekata koji samim tim povećavaju i stepen zaposlenosti na području grada Tuzla“, izjavila je Dijana Dizdarević Radovanović, šefica Odjeljenja za lokalni ekonomski razvoj Grada Tuzla.