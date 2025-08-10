Revizija otkrila: Prostorni plan FBiH zastario, koncesije bez nadzora

Neusvajanje novog prostornog plana ima višestruke posljedice na razvoj i unapređenje prostornog planiranja u Federaciji BiH, upozorili su federalni revizori u izvještaju o finansijskoj reviziji Federalnog ministarstva prostornog uređenja za 2024. godinu.

Prijedlog prostornog plana FBiH za period 2008–2028. godina, u koji je uloženo 5,8 miliona KM, nikada nije donesen. Nakon što ga je 2014. usvojio Zastupnički dom, dokument je “zapeo” u Domu naroda, a Vlada FBiH ga je 2023. povukla iz procedure. Zbog toga je u Federaciji BiH još uvijek na snazi Prostorni plan SRBiH iz perioda 1981–2000. godina. U februaru 2025. Vlada je naložila izradu novog plana za narednih 20 godina, procijenjene vrijednosti do 3,5 miliona KM.

Revizori su kritikovali i stanje u vezi sa Zakonom o koncesijama FBiH iz 2006. godine, koji nije usklađen s ostalim zakonima o korištenju prirodnih resursa i ne predviđa kaznene odredbe za korisnike koji nemaju potpisan ugovor o koncesiji. Komisiji za koncesije mandat je istekao 2012, a trenutno radi sa dva od sedam zakonom propisanih članova. Ministarstvo je početkom 2025. predložilo nove članove i pokrenulo izradu prednacrta zakona o koncesijama, ali zbog većeg broja primjedbi izrada nacrta još nije počela.

U izvještaju su navedene i nepravilnosti u obračunu troškova službenih putovanja. Kod pojedinih obračuna nedostajali su obavezni elementi propisani uredbom, a evidentirani podaci nisu se slagali s PN-4 obrascima. Utvrđene su razlike u navodima o osiguranju ishrane i vremenu polaska i povratka, što direktno utiče na obračun i isplatu putnih troškova. U većini uzorkovanih slučajeva izvještaji sa službenih putovanja nisu imali sve potrebne podatke, pa se, prema navodima revizora, nije mogla potvrditi opravdanost isplaćenih naknada.