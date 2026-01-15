Reza Pahlavi najavio kreiranje “slobodnog Irana”

Adin Jusufović
Reza Pahlavi

Reza Pahlavi, sin posljednjeg iranskog šaha, objavio je video u kojem je iznio svoju viziju Irana pod njegovim vodstvom, navodeći da bi među prvim potezima bilo priznanje Izraela.

U snimku objavljenom na društvenoj mreži X, Pahlavi poručuje da bi zatvorio iranski nuklearni program i krenuo u normalizaciju odnosa Teherana s Izraelom, što ističe kao neke od ključnih tačaka svoje politike.

Govoreći o sigurnosti, naveo je da bi “slobodan Iran” sarađivao s globalnim i regionalnim partnerima u borbi protiv terorizma, organizovanog kriminala, ekstremizma i krijumčarenja droge, dok je poseban naglasak stavio na vanjskopolitički zaokret prema SAD-u i Izraelu, uz ideju širenja Abrahamovih sporazuma u ono što je nazvao “Ksirijskim sporazumima”.

Ipak, ocjene o njegovom stvarnom političkom utjecaju u Iranu ostaju rezervisane. Predsjednik SAD-a Donald Trump rekao je u intervjuu za Reuters da “nije siguran” ima li Pahlavi dovoljno podrške u zemlji da bi preuzeo vlast, uz poruku da Washington u ovom trenutku nije došao do faze otvorenog svrstavanja iza jednog opozicionog lidera.

