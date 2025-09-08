Roditelji u TK mogu dobiti finansijsku podršku za vrtić

Muamera je majka četverogodišnje djevojčice koja pohađa javnu predškolsku ustanovu. Kao i sve ostale usluge, poskupio je i boravak djece u vrtićima, pa tako ova majka mjesečno iz budžeta izdvaja 200 KM za usluge vrtića. S obzirom da je Ministarstvo za kulturu, sport i mlade TK raspisalo javni poziv za subenvcioniranje boravka djece u predškolskim ustanovama, Muamera je odlučila prijaviti se.

“Vrtić trenutno plaćamo 200 KM, a maksimalna subvencija je 600 KM. Znači to bi pokrilo otprilike jednu četvrtinu mojih prihoda za vrtić što je odlična stvar. Podrška je jako bitna u sadašnjoj ekonomskoj situaciji, svaka pomoć je dobro došla”, kazala je Muamera Imširović.

Na takvu pomoć računaju i drugi roditelji koji su se danas došli informisati o javnom pozivu, putem kojeg mogu ostvariti pravo i dobiti subvenciju za boravak djece u predškolskim ustanovama. Poziv je otvoren narednih 15 dana.

“Javni poziv ostaje otvoren do 24. septembra. Pravo na prijavu imaju fizička lica od 18 do 35 godina starosti. Obavezna dokumentacija je u tekstu Javnog poziva. Ove godine je Ministarstvo izdvojilo 189 hiljada KM za ovaj Javni poziv” , rekla je Amela Mehmedović, pomoćnica ministra za kulturu, sport i mlade TK.

Iz Ministarstva naglašavaju da sredstva mogu dobiti i roditelji čija djeca su prošle godine posljednji put pohađala predškolske ustanove.

“Korisnici se mogu prijaviti čak i ako su im djeca u prethodnoj godini prošle godine pohađala predškolske ustanove. Dakle, to mnoge roditelje zanima. Samo ono što je bitno naglasiti je da predškolske ustanove moraju biti registrovane u Ministarstvu obrazovanja”, dodala je Mehmedović.

Svi zainteresovani roditelji više informacija mogu pronaći na web stranici Ministarstva za kulturu, sport i mlade TK, a mogu i lično otići u prostorije Ministarstva, te saznati sve što ih zanima o ovom Javnom pozivu.