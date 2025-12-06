Ruska salata: Klasični recept koji i ove zime ostaje nezaobilazan na trpezama

Ruska salata, jedno od najprepoznatljivijih jela zimskog i prazničnog stola u Bosni i Hercegovini, ostaje i ove sezone među najtraženijim receptima. Iako se priprema u bezbroj varijanti, osnovni sastojci i dalje čuvaju prepoznatljiv ukus zbog kojeg je mnogi smatraju jelom koje „okupi porodicu oko stola“.

Tradicionalna verzija ruske salate pravi se od kuhanog povrća i laganog kremastog preliva, a kuće domaćica širom zemlje ovih dana mirišu na nezamjenjivu kombinaciju graška, mrkve i krompira.

Prema receptu koji se najčešće koristi, za pripremu je potrebno skuhati sitno rezane krompire i mrkvu, te grašak, sve ohladiti i potom pomiješati sa nasjeckanim kiselim krastavcima. U smjesu se dodaju majoneza i malo senfa, dok se količina soli i bibera prilagođava ukusu domaćinstva. Neki uz recept napominju da je važno da povrće bude potpuno ohlađeno kako bi se dobila željena tekstura.

Za dodatnu punoću okusa, mnogi dodaju i komadiće kuhanih jaja ili sitno sjeckanu šunku, dok drugi ostaju vjerni osnovnoj varijanti.

Bez obzira na male razlike u pripremi, ruska salata ostaje nezaobilazan dio zimskih okupljanja, a prodavci u trgovinama već bilježe povećanu potražnju za majonezom, krastavcima i zamrznutim povrćem.

Kako navode ugostitelji, ruska salata je i dalje jedno od najpopularnijih jela uoči praznika, a interesovanje ne opada ni među mlađim generacijama koje sve češće pripremaju ovu zimsku klasiku.