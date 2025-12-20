Ruske kape: Nestaju sa stola za pet minuta

Posne ruske kape su kolač koji se na trpezi zadrži vrlo kratko, često nestanu već nakon nekoliko minuta. Spoj mekanog biskvita, čokoladne glazure i kokosa daje jednostavnu, ali izuzetno ukusnu poslasticu koja izgleda lijepo i svečano, a priprema se bez puno komplikacija.

Ako tražite kolač koji je istovremeno klasičan, elegantan i zahvalan za svaku priliku, ruske kape su siguran izbor. Prave se od sastojaka koje većina domaćinstava već ima, a krajnji rezultat uvijek izazove oduševljenje.

Sastojci

Za biskvit potrebno je pet kašika šećera, šest kašika ulja, dvanaest kašika vode, dvije kašike kakaa, jedan prašak za pecivo, oko 250 grama brašna i 100 grama mljevenih oraha.

Za fil je potrebno 500 ml posnog pudinga od vanilije, tri do četiri kašike šećera i 100 grama posnog margarina.

Za glazuru i ukrašavanje koristi se 200 grama posne čokolade, dvije kašike ulja i kokos za valjanje.

Priprema biskvita

U posudi se umute šećer, ulje i voda, zatim se dodaje kakao i sve se dobro sjedini. Brašno se pomiješa s praškom za pecivo i postepeno umiješa u smjesu, a na kraju se dodaju mljeveni orasi. Smjesa se izlije u pleh obložen papirom za pečenje i peče oko 20 minuta na 180 stepeni. Kada se biskvit ohladi, čašom ili modlom se vade krugovi.

Priprema fila

Puding se skuha sa šećerom i ostavi da se prohladi. U mlak puding se doda omekšani margarin i sve se dobro umuti dok se ne dobije gladak i kremast fil.

Slaganje kolača

Na jedan krug biskvita stavlja se kašika fila, a zatim se poklopi drugim krugom. Kolač se lagano pritisne kako bi ivice bile ravne i uredne.

Glazura i završnica

Gornja strana kolača umače se u otopljenu čokoladu pomiješanu s uljem, dok se bočne strane uvaljaju u kokos. Kolače je zatim potrebno kratko ostaviti u frižideru kako bi se glazura stegnula.

Savjeti za još bolji okus

Ako volite mekše kolače, biskvit možete lagano poprskati zaslađenom vodom ili posnim mlijekom prije nego što stavite fil. Fil se po želji može obogatiti dodatkom mljevenih oraha ili kokosa za izraženiji okus. Čuvajte ruske kape u zatvorenoj posudi, ostaju svježe i nekoliko dana.

Ruske kape su ona vrsta kolača koja gotovo uvijek izvuče isto pitanje: Kako si ih pravila, savršene su. Idealne su za praznike ili jednostavno kada želite obradovati ukućane nečim provjereno dobrim.