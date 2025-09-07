Pojačan saobraćaj i duge kolone na graničnim prelazima u BiH

Tokom popodnevnih i večernjih sati očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja širom BiH, što već uzrokuje duže zastoje i povremene prekide u kretanju vozila. Na usporenim dionicama brzo se formiraju kolone, što može dovesti do dodatne nervoze među vozačima i produženog trajanja putovanja.

Iz BIHAMK-a apeluju na sve učesnike u saobraćaju da budu strpljivi, da vožnju prilagode uslovima na putu, te da posebnu pažnju obrate u zonama gdje su aktuelni radovi.

Gužve na granicama

Duge kolone putničkih vozila formirane su na izlazu iz BiH na graničnim prelazima Gradiška, Gradina, Velika Kladuša, Izačić, Kozarska Dubica, Brod, Orašje i Svilaj. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja ne prelaze 30 minuta. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone.

Iz BIHAMK-a napominju da su čekanja na granici promjenjiva, te podsjećaju da vozači mogu pratiti stanje putem video nadzornih kamera dostupnih na zvaničnoj stranici www.bihamk.ba.

Povećana frekvencija na magistralnim putevima

Najviše saobraćaja zabilježeno je na magistralnom pravcu M-17 Sarajevo–Mostar, posebno na ulazima u Konjic, Jablanicu i Mostar. Gužve se bilježe i na dionici autoceste A1 Podlugovi – Sarajevo sjever, kao i na magistralnim cestama Semizovac–Olovo i Jablanica–Prozor.

Na dionici Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone ukupne mase.

Ograničenja za teretna vozila

Na graničnom prelazu Karakaj (kod Zvornika) i dalje je na snazi zabrana za vozila teža od 5 tona, koja se preusmjeravaju na GP Bratunac ili Rača. Autobusi mogu koristiti GP Šepak, dok teretna vozila tim prelazom mogu saobraćati u terminima od 09 do 13 i od 22 do 06 sati. Tokom vikenda, prelazak je moguć u noćnom terminu od 22 do 06 sati.