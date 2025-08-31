Saobraćaj u BiH: Mokri i klizavi kolovozi, povećan oprez zbog obilnih padavina

U većem dijelu Bosne i Hercegovine jutros se saobraća po mokrom i mjestimično klizavom kolovozu. Zbog kiše i lokalno obilnijih padavina koje prate grmljavinski pljuskovi, vozačima se preporučuje dodatni oprez.

Moguća je pojava veće količine vode na cesti, pa je važno da se brzina i način vožnje prilagode trenutnim uslovima. Izbjegavanje naglih kočenja i povećanje razmaka između vozila ključni su za sigurnost svih učesnika u saobraćaju.

Na brojnim dionicama prisutni su i učestali odroni, a posebno se izdvajaju putevi Bihać-Srbljani-Bosanska Krupa, Crna Rijeka-Jajce, Turbe-Karanovac, Bugojno-Kupres, Kladanj-Vlasenica, Simin Han-Banj Brdo, Srebrenik-Šićki Brod-Olovo, Ribnica-Banovići, Sarajevo-Foča, Foča-Šćepan Polje, Jablanica-Mostar, Mostar-Doljani, Buna-Masline i Višegrad-Vardište, kao i prevoji Rostovo, Mlinište i Makljen.

Radovi se izvode na dionici autoceste A1 Podlugovi-Sarajevo sjever, kao i na magistralnim cestama Semizovac-Olovo, Jablanica-Prozor (Mirci) i Posušje-GP Osoje. Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za sva vozila do 3,5 tone ukupne mase.

Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila trenutno iznose od 10 do 30 minuta, a GP Brčko otvoren je za vozila do 3,5 tone. Saobraćaj za vozila preko 5 tona zabranjen je na GP Karakaj kod Zvornika, dok se teretni promet preusmjerava na Bratunac ili Raču, a autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretna vozila preko ovog prelaza mogu prolaziti u terminima od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati, dok vikendom važi režim od 22 do 06 sati.

Vozačima se savjetuje redovno praćenje stanja na cestama i graničnim prelazima putem video nadzora na stranici www.bihamk.ba