Jedna osoba je smrtno stradala u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila 26. januara 2026. godine oko 22.20 sati na magistralnom putu M-17.1 u mjestu Dubrave Donje, na području grada Živinice, potvrđeno je iz Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona.

U nesreći je učestvovalo putničko motorno vozilo „VW Touareg“, kojim je upravljao A. Š. iz Živinica, rođen 1987. godine, a vozilo je iz zasad neutvrđenih razloga sletjelo s kolovoza. Tom prilikom smrtno je stradao saputnik A. M. iz Kalesije, rođen 1988. godine, čiju je smrt na mjestu događaja konstatovao dežurni ljekar Službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Živinice.

Teške tjelesne povrede zadobili su saputnici L. H., rođena 1995. godine, i M. H., rođen 1992. godine, koji su zadržani na daljem liječenju u JZU UKC Tuzla, dok su vozač A. Š. i još jedan saputnik E. M., rođen 1999. godine, prošli s lakšim tjelesnim povredama.

Uviđaj na mjestu nesreće obavili su dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona i policijski službenici Odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Živinice, nakon što su mjesto događaja obezbijedili pripadnici Policijske stanice Živinice. Po nalogu kantonalnog tužioca, vozaču A. Š. oduzeta je sloboda i on će, nakon kompletiranja predmeta, biti predat Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona na dalje postupanje.

