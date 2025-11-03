Saobraćajna nesreća u Tuzli: Obustavljen saobraćaj u ulici Zvonka Cerića

Ali Huremović
Saobraćajna nesreća u Tuzli privremeno je obustavila saobraćaj u ulici Zvonka Cerića. Uviđaj je u toku, a vozačima se savjetuje oprez.

Zbog saobraćajna nesreće u Tuzli privremeno je došlo do obustavljanja saobraćaja u ulici Zvonka Cerića, na dionici puta prema Husinu. U nesreći su učestvovala dva putnička vozila koja su pretrpjela veću materijalnu štetu. Na teren su odmah izašli pripadnici Policijske stanice Zapad, a uviđaj je u toku.

Alternativni pravac je u funkciji, a vozačima se savjetuje oprez prilikom prolaska ovim dijelom grada dok traje uviđaj i uklanjanje vozila s kolovoza.

Zakonska obaveza korištenja zimske opreme u automobilima

Iz BIHAMK-a podsjećaju da je obavezno posjedovanje i korištenje zimske opreme od 1. novembra, bez obzira na vremenske uslove.

