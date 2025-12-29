Sarajevo: Automobilom pokušali razvaliti vrata SCC-a

Adin Jusufović
sarajevo
Foto: Klix.ba

Sarajevo: Vozilo je ostalo na mjestu događaja, a postupajući tužilac je slučaj okarakterisao kao tešku krađu u pokušaju, potvrdila je Novalić.

Neobičan pokušaj pljačke zabilježen je sinoć u Sarajevu, ispred Sarajevo City Centra (SCC) na Marindvoru, kada su za sada nepoznate osobe automobilom udarile u rotirajuća vrata na jednom od ulaza u tržni centar.

Kako je navela portparolka Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Mersiha Novalić za portal „Avaza“, policiji je u 2 sata i 55 minuta prijavljeno da su u ulici Vrbanja nepoznate osobe motornim vozilom oštetile ulazna rotirajuća vrata tržnog centra, nakon čega su se udaljile u nepoznatom pravcu. Automobil kojim je počinjeno oštećenje ostao je na licu mjesta.

Ovaj pokušaj pljačke podsjeća na famoznu pljačku iz 2008. godine, kada su Pink Panteri opljačkali Graff-ovu radnju u Dubaiu tako što su se prethodno automobilima zabili u staklo na ulazu u tržni centar.

