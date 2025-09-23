Sarajevo: Uhapšene dvije osobe zbog droge

Nedžida Sprečaković
Sarajevo: Uhapšene dvije osobe zbog droge
Sarajevo: Uhapšene dvije osobe zbog droge

Policijski službenici Federalne uprave policije (FUP) u ponedjeljak su izvršili pretres na području Sarajeva i tom prilikom uhapsili dvije osobe inicijala B.H. (1994.) i V.S. (1994.) koje se sumnjiče za proizvodnju i prodaju droge.

Tokom akcije izvršen je pretres kuće, pomoćnih objekata, a pronađeno je oko kilogram materije koja sasocira na cannabis, oko 30 grama materije koja asocira na amfetamin, kao i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem navedenog krivičnog djela.

Nad uhapšenima B.H. i V.S. radi se kriminalistička obrada u prostorijama Federalne uprave policije i protiv njih će biti podnesen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu nadležnom Tužilaštvu.

Pretres je izvršen pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo i po Naredbi Općinskog suda u Sarajevu, saopćeno je iz Federalne uprave policije.

pročitajte i ovo

Vijesti

Međunarodni dan znakovnih jezika: Inovativne zajednice koje inspirišu i povezuju

Vijesti

Konkurs za stipendije nadarenim učenicima osnovnih i srednjih škola u TK

Vijesti

Danas potpisivanje ugovora za očuvanje radnih mjesta povratnika

Vijesti

Ousmane Dembele osvojio Zlatnu loptu, Yamal drugi u izboru

Vijesti

Požari u Tuzli: Skuter i klima uređaj uzrokovali intervencije vatrogasaca

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]