Sarajevo: Uhapšene dvije osobe zbog droge

Policijski službenici Federalne uprave policije (FUP) u ponedjeljak su izvršili pretres na području Sarajeva i tom prilikom uhapsili dvije osobe inicijala B.H. (1994.) i V.S. (1994.) koje se sumnjiče za proizvodnju i prodaju droge.

Tokom akcije izvršen je pretres kuće, pomoćnih objekata, a pronađeno je oko kilogram materije koja sasocira na cannabis, oko 30 grama materije koja asocira na amfetamin, kao i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem navedenog krivičnog djela.

Nad uhapšenima B.H. i V.S. radi se kriminalistička obrada u prostorijama Federalne uprave policije i protiv njih će biti podnesen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu nadležnom Tužilaštvu.

Pretres je izvršen pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo i po Naredbi Općinskog suda u Sarajevu, saopćeno je iz Federalne uprave policije.