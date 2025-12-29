Savjeti iz Hemofarma: Balans vlasišta – korak prema kosi bez peruti

Piše: dr Ervina Omerbegović, spec. dermatovenerolog

Iako nije ozbiljna zdravstvena tegoba, perut je jedan od najčešćih problema s kosom i vlasištem. Osim što može izazvati neprijatan svrab i iritaciju, često predstavlja i estetski izazov. Sitne bijele ljuspice na ramenima mogu narušiti samopouzdanje, a problem se, nažalost, često vraća ukoliko se ne tretira na adekvatan način

Zašto nastaje perut? Koža se neprestano obnavlja, pri čemu stare ćelije otpadaju i zamjenjuju se novim. Međutim, kod osoba koje imaju perut, ovaj proces je ubrzan, što dovodi do nakupljanja mrtvih ćelija koje postaju vidljive u obliku bijelih ili žućkastih ljuspica. Prema naučnim istraživanjima, ključnu ulogu u nastanku peruti imaju gljivica Malassezia, prirodno prisutna na koži, masnoća vlasišta (sebum) i individualna osjetljivost kože na iritantne supstance. Gljivica Malassezia razgrađuje masnoće sa vlasišta, pri čemu nastaje oleinska kiselina, koja kod osjetljivih osoba izaziva upalu i pojačano ljuštenje kože.

Vrste peruti: Perut se može pojaviti u dva oblika, zavisno od stanja vlasišta. Suha perut karakteriše se sitnim, bijelim ljuspicama koje se lako odvajaju od kože i često završavaju na odjeći, dok je masna perut prepoznatljiva po većim, žućkastim ljuspicama koje ostaju zalijepljene za vlasište. Masnu perut često prate crvenilo i svrab, što dodatno pogoršava stanje vlasišta.

Šta kažu studije? Naučna istraživanja potvrđuju da osobe sa problemom peruti često imaju narušenu ravnotežu mikrobioma vlasišta. Pored povećanog broja gljivica Malassezia, dolazi i do promjena u odnosu bakterija poput Staphylococcus epidermidis i Propionibacterium acnes. Ovi nalazi ukazuju na to da perut nije isključivo gljivični problem, već poremećaj balansa mikroorganizama na koži.

Inovativni šamponi, poput Mycosens šampona, ne samo da uklanjaju perut, već djeluju i na njen uzrok. Pomažu u sprečavanju njenog povratka, smiruju svrab i iritaciju, te održavaju balans mikrobioma vlasišta, čineći kosu mekom i sjajnom.

Mycosens šampon je dermatološki je testiran, pogodan za svakodnevnu upotrebu i pruža dugoročnu kontrolu zdravog vlasišta, a možete ga pronaći na www.svakodobro.ba

