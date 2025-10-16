Sedam strahova muškaraca u vezama i kako im možete pomoći

Mnogo je manje vjerovatno da će muškarci otvoreno dijeliti svoja osjećanja nego žene, što tiha tjeskoba može snažno uticati na njihove veze. Kada spoljni uticaji ugroze njegovu snagu ili sposobnost, muškarac može osjetiti anksioznost, stres i želju da povrati kontrolu.

On želi riješiti ili otkloniti svoje strahove, ali ne želi da ih prizna drugima. Njegova partnerka može osjetiti njegovu zabrinutost, ali možda neće znati na šta se tačno odnosi, što često vodi do nepovezanosti i nesporazuma.

Mogla bi pomisliti da je distanciran, nezainteresovan ili da vara, ali najčešće je u pitanju jednostavno zabrinutost.

Glavni izazov za zdravu dinamiku veze leži u tome što muškarac želi riješiti svoje strahove sam, a ne kroz komunikaciju, dok partnerka osjeća da nešto nije u redu, ali ne zna šta, i ponekad to pogrešno povezuje sa sobom.

Sedam stvari kojih se muškarci najviše boje u vezama:

Zarađujem li dovoljno novca?

Novac za muškarce često predstavlja samovrednost i sigurnost, ne samo sredstva. Oni osjećaju odgovornost da obezbijede porodicu i ispune finansijske obaveze.

Kako pomoći: Aktivno učestvujte u finansijama, dijelite račune i obaveze. Zajednički napor smanjuje stres i jača vezu.

Jesam li dovoljno postigao u životu?

Muškarci se često pitaju o svom uspjehu i ostavštini, te osjećaju nesigurnost u vezi sa svojim životnim izborima.

Kako pomoći: Razgovarajte otvoreno o njegovim ciljevima i aspiracijama bez osuđivanja. Podrška i razumijevanje pomažu mu da osjeti sigurnost.

Hoću li izgubiti posao?

Strah od gubitka posla može izazvati stres i fokusiranje na karijeru, što ponekad utiče na vezu.

Kako pomoći: Priznajte njegov stres i budite podrška. Podsjetite ga na važnost ravnoteže između posla i privatnog života.

Starim li?

Muškarci brinu o svojoj privlačnosti i godinama. Sedih vlasi, umor i promjene u tijelu izazivaju nesigurnost.

Kako pomoći: Dajte mu do znanja da ga i dalje smatrate privlačnim i pokažite to.

Gubim li zdravlje?

Strah od bolesti ili lošeg zdravstvenog stanja je čest. Mnogi muškarci izbjegavaju doktore dok problem ne postane ozbiljan.

Kako pomoći: Podstičite ga na redovne preglede i zdrav način života, naglašavajući dugoročne benefite za porodicu.

Da li je moja partnerka seksualno zadovoljna?

Muškarci žele zadovoljiti partnerku, ali rijetko traže povratnu informaciju.

Kako pomoći: Razgovarajte otvoreno o željama i potrebama, bez kritike. Pružite mu sigurno okruženje da zajedno istražujete što oboje volite.

Jesam li dobar roditelj?

Briga o roditeljstvu i prenošenju dobrih vrijednosti često stvara strah kod muškaraca.

Kako pomoći: Razgovarajte o zajedničkim izazovima roditeljstva i razmjenjujte iskustva. Podrška i otvorenost pomažu oboma da se osjećaju sigurnije.

Važno je razumjeti da strahovi muškaraca pripadaju njima samima i da ih niko ne može ukloniti umjesto njih. Partnerka može stvoriti sigurno okruženje za razgovor, ali muškarac mora sam odlučiti da se suoči sa svojim strahovima. Najvažnije je da bude tu za njega i pruža podršku na tom putu.