Sedmi zemljotres u Srbiji

RTV SLON
zemljotres

Serija potresa koja posljednjih dana pogađa Srbiju nastavila se i danas, pa je tako u 13:39 sati registrovan novi zemljotres na širem području Sjenice. Prema seizmološkim podacima, magnituda potresa iznosila je 3,3 stepena po Rihterovoj skali.

Ovo je već sedmi zemljotres u Srbiji u protekla dva dana, a prvi u nizu dogodio se 05.09.2025. u regionu Golije, kada je podrhtavanje tla dostiglo jačinu od 4,2 stepena. Nakon tog potresa uslijedilo je nekoliko slabijih zemljotresa koji su se osjetili u Sjenici i okolnim mjestima.

Najnoviji potres bio je slabijeg intenziteta i prema dostupnim informacijama nije prouzrokovao štetu, ali je nastavio niz seizmičkih aktivnosti koje su izazvale zabrinutost građana. Stručnjaci ističu da ovakvi potresi manjih magnituda uglavnom ne nose veće rizike, ali podsjećaju na prirodnu seizmičku osjetljivost ovog područja.

