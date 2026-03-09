Selektor Barbarez objavio spisak igrača za mečeve baraža

Selektor fudbalske reprezentacije BiH, Sergej Barbarez objavio je danas spisak pozvanih igrača za mečeve baraža za odlazak na Svjetsko prvenstvo 2026. godine.

Na spisku selektora su sljedeći igrači:

Stoperi: Muharemović, Katić, Hadžikadunić, Radeljić, Čelik

Bekovi: Dedić, Malić, Kolašinac, Mujakić

Vezni red: Tahirović, Šunjić, Memić, Gigović, Burnić, Bašić, Hadžiahmetović

Napad: Džeko, Tabaković, Demirović, Bajraktarević, Alajbegović, Baždar, Lukić

Na dodatnom spisku pretpoziva nalaze se: Dario Šarić, Emir Karić, Jusuf Gazibegović

Novo ime u reprezentaciji je Jovo Lukić, a uz njega na spisku se našao i povratnik Nidal Čelik.

Reprezentacija BiH se okuplja od 21. marta u Sarajevu, a zvanične pripreme počinju 23. marta.

Zmajevi 26. marta gostuju Velsu u Kardifu u polufinalu baraža. Ako pobijedimo, 31. marta za plasman na SP 2026 igramo sa pobjednikom duela Italija – Sj. Irska.