Selektor Gjergja objavio spisak košarkaša

Selektor muške košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Dario Gjergja saopštio je širi spisak igrača uoči utakmica kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.
Na spisku se nalaze 24 košarkaša: Kenan Kamenjaš (Dubai, UAE), Amar Alibegović (Trapani, Italija), Ajdin Penava (Slask, Poljska), Emir Sulejmanović (Unicaja, Španija), Aleksandar Lazić (Maristes, Liban), Adin Vrabac (Szolnok, Mađarska), Edin Atić (Bosna BH Telecom), Amar Gegić (SC Derby, Crna Gora), Džanan Musa (Dubai, UAE), Xavier Castaneda (Unicaja, Španija), John Roberson (Hyeres-Toulon, Francuska), Kosta Kondić (Dubai, UAE), Haris Delalić (Bosna BH Telecom), Fahrudin Manjgafić (Sopron, Mađarska), Sani Čampara (Sloboda Energoinvest), Adnan Arslanagić (Trepča, Kosovo), Njegoš Sikiraš (Charleroi, Belgija), Vojin Ilić (Igokea m:tel), Tarik Hrelja (Student m:tel), Nikola Marić (Girona, Španija), Asim Gutić (Bosna BH Telecom), Stefan Simanić (Šiaulai, Litvanija), Faruk Duvnjak (Student m:tel) i Novak Manojlović (Bosna BH Telecom).

Okupljanje reprezentacije je zakazano za 24. novembar u Sarajevu, a dotad će selektor Gjergja skratiti spisak.

Zmajevi gostuju Turskoj u Istanbulu 27. novembra, tri dana kasnije ugostiti će Srbiju u dvorani Mirza Delibašić.

