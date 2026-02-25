SIPA demantuje navode o kadrovskom i nacionalnom disbalansu

Nedžida Sprečaković
SIPA
SIPA (Foto: ilustracija)

SIPA demantuje navode o navodnom kadrovskom i nacionalnom disbalansu u 2026. godini, koji su se pojavili u pojedinim medijima, a koji, kako ističu iz Državne agencije za istrage i zaštitu, stvaraju pogrešnu sliku o funkcionisanju institucije nakon odlaska većeg broja policijskih službenika u penziju.

U saopćenju se navodi da su objave o „prijetnji“ nesmetanom radu Agencije neutemeljene i zasnovane na netačnim podacima. Kada je riječ o sticanju uslova za penziju, pojašnjeno je da se podaci o ukupnom penzijskom stažu zaposlenih redovno ažuriraju te da se rješenja o prestanku radnog odnosa donose u skladu sa Zakonom o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine i Zakonom o radu u institucijama Bosne i Hercegovine. Nakon 30 godina efektivnog rada, uz deset godina staža osiguranja sa uvećanim trajanjem, policijski službenik stiče uslov za penzionisanje, a prestanak radnog odnosa po ovom osnovu nastupa po sili zakona.

Tokom 2025. godine uslove za prestanak radnog odnosa ispunila su ukupno 33 policijska službenika različitih činova, među kojima 10 Bošnjaka, 14 Srba i devet Hrvata. U 2026. godini, po istom osnovu, planiran je prestanak radnog odnosa za 53 policijska službenika, od čega 35 Bošnjaka, 13 Srba i pet Hrvata.

SIPA demantuje navode i o, kako se ističe, netačnim podacima o nacionalnoj zastupljenosti, uključujući tvrdnje da će u 2026. godini u penziju otići ukupno 495 policijskih službenika od ukupno 519 zaposlenih. Iz Agencije poručuju da su takve informacije dezinformacije koje dovode javnost u zabludu i predstavljaju tendenciozno informisanje.

Kada je riječ o popunjavanju upražnjenih pozicija, iz Agencije naglašavaju da će se zapošljavanje vršiti u skladu sa zakonskim procedurama, vodeći računa o nacionalnoj zastupljenosti, kako bi se osiguralo nesmetano funkcionisanje institucije i zakonit rad.

pročitajte i ovo

Vijesti

Akcija SIPA-e: Uhapšena jedna osoba

Vijesti

U nastavku akcije „Lan“ uhapšen policijski službenik SIPA-e, pokrenut i interni...

Istaknuto

SIPA u akciji „Lan“ pretresa 18 lokacija u više gradova

BiH

Provjeravaju se informacije o državljaninu BiH zarobljenom u Ukrajini

Vijesti

Akcija SIPA-e “Luka”: Uhapšene tri osobe, oduzeta dva kilograma kokaina

Vijesti

SIPA: Građani pomažu u otkivanju krivičnih djela

Vijesti

Konferencija za medij: Detalji istrage o tramvajskoj nesreći i izuzeti snimci pod sudskim nadzorom

Magazin

Netflix od 2. marta više ne radi na ovom uređaju

Istaknuto

Penzionerima obećano 11,6 posto, isplaćeno 11,2: Gdje je nestala razlika?

Vijesti

Pretkolo Kupa BiH za žene na Tušnju, ŽFK Sloboda dočekuje Spartak 2013

Magazin

Tradicionalne bosanske hurmašice: Jednostavan recept za desert koji uvijek uspijeva

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]