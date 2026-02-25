SIPA demantuje navode o kadrovskom i nacionalnom disbalansu

SIPA demantuje navode o navodnom kadrovskom i nacionalnom disbalansu u 2026. godini, koji su se pojavili u pojedinim medijima, a koji, kako ističu iz Državne agencije za istrage i zaštitu, stvaraju pogrešnu sliku o funkcionisanju institucije nakon odlaska većeg broja policijskih službenika u penziju.

U saopćenju se navodi da su objave o „prijetnji“ nesmetanom radu Agencije neutemeljene i zasnovane na netačnim podacima. Kada je riječ o sticanju uslova za penziju, pojašnjeno je da se podaci o ukupnom penzijskom stažu zaposlenih redovno ažuriraju te da se rješenja o prestanku radnog odnosa donose u skladu sa Zakonom o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine i Zakonom o radu u institucijama Bosne i Hercegovine. Nakon 30 godina efektivnog rada, uz deset godina staža osiguranja sa uvećanim trajanjem, policijski službenik stiče uslov za penzionisanje, a prestanak radnog odnosa po ovom osnovu nastupa po sili zakona.

Tokom 2025. godine uslove za prestanak radnog odnosa ispunila su ukupno 33 policijska službenika različitih činova, među kojima 10 Bošnjaka, 14 Srba i devet Hrvata. U 2026. godini, po istom osnovu, planiran je prestanak radnog odnosa za 53 policijska službenika, od čega 35 Bošnjaka, 13 Srba i pet Hrvata.

SIPA demantuje navode i o, kako se ističe, netačnim podacima o nacionalnoj zastupljenosti, uključujući tvrdnje da će u 2026. godini u penziju otići ukupno 495 policijskih službenika od ukupno 519 zaposlenih. Iz Agencije poručuju da su takve informacije dezinformacije koje dovode javnost u zabludu i predstavljaju tendenciozno informisanje.

Kada je riječ o popunjavanju upražnjenih pozicija, iz Agencije naglašavaju da će se zapošljavanje vršiti u skladu sa zakonskim procedurama, vodeći računa o nacionalnoj zastupljenosti, kako bi se osiguralo nesmetano funkcionisanje institucije i zakonit rad.