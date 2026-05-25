Sjećanje na tuzlansku mladost, drugi dio

Kapija, nekadašnje mjesto susreta i simbol mladosti, pretvorila se u simbol neizbrisive tuge. Žrtve ovog zločina u prosjeku su imale samo 23 godine. Nekadašnji Dan mladosti za Tuzlu i njene građane zauvijek će nositi značenje dana sjećanja na izgubljene mlade živote i ostati zapisan kao jedan od najtragičnijih trenutaka u historiji ovog grada.

U nastavku donosimo fotografije i ispričane sudbine onih čiji su životi nasilno prekinuti, prenesene od njihovih najbližih članova porodice i prijatelja. Kompletne priče i svjedočanstva o njima možete pročitati u knjizi ” Ubistvo svitanja”

Franc Kantor imao je 24 godine. Bio je nježan, tih mladić, s velikom ljubavlju prema kuhanju i snom da jednog dana sagradi kuću usred cvjetne bašte. Iako je bio školovan za mašin-bravara, srce mu je pripadalo kuhinji, a ruke su stvarale jela s lakoćom i ljubavlju. Tog dana, nakon duge bolesti i oporavka, poželio je ponovo osjetiti život i izašao među prijatelje, izgovorivši posljednje riječi: „Ne mogu dozvoliti da mi mladost bude pokopana”.

Mustafa Vuković imao je 23 godine. Bio je autolakirer po struci, branilac Bosne i zaljubljenik u prirodu. Najviše je volio saditi i kalemiti voćke pored kuće u Solini. Tog dana obišao je rodbinu, popio kafu s majkom i nenom, nasmijan i vedar, ne sluteći da će mu to biti posljednji izlazak među prijatelje.