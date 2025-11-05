Sjednica Skupštine TK otkazana, upućene poruke saučešća i podrške

Arnela Šiljković - Bojić

Sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona – hitnog karaktera o slučaju trgovine djecom, odnosno iskorišitavanju maloljetnica, koja je bila zakazana za danas otkazana je, a u njenom terminu održano je zasjedanje Skupštine TK posvećeno tragediji u Domu penzionera u Tuzli.

Upućeno je saučešće porodicama stradalih, gradonačelniku Tuzle i svim građanima, te je izražena podrška povrijeđenima.

Poručeno je da će Skupština gradskim vlastima pružiti svu potrebnu pomoć u sanaciji posljedica ovog požara. Kako je potvrdio predsjednik Skupštine Žarko Vujović, na nekoj od narednih sjednica će se najverovatnije govoriti o trgovini djecom.

