Skoro 85 miliona KM: Tuzla planira rekordan budžet za 2026. godinu

Tuzla bi naredne godine mogla imati rekordan budžet, gotovo 85 miliona konvertibilnih maraka. Na 22. sjednici Kolegija gradonačelnika predstavljen je Nacrt budžeta za 2026. godinu, koji je, prema riječima gradonačelnika Zijada Lugavića, razvojni, komunalni, socijalni i inkluzivan, rekao je Zijad Lugavić, gradonačelnik Tuzle.

„Službe na koje su raspoređena ova sredstva s ponosom mogu reći, ponovo potvrđuju da Služba za komunalne poslove učestvuje sa 38,78%, odnosno 32.821.733 KM. To još jednom pokazuje opredjeljenje Gradske uprave da najveći dio sredstava izdvaja za komunalnu infrastrukturu koja unapređuje kvalitet života svih građanki i građana grada Tuzle. Služba civilne zaštite učestvuje sa 10,65%, odnosno 9.011.700 KM, čime želimo pokazati da kroz ovu službu djelujemo preventivno i unapređujemo sistem zaštite i spašavanja“, rekao je Zijad Lugavić, gradonačelnik Tuzle.

Grad Tuzla je prvi u Bosni i Hercegovini koji u svoj budžet uvodi kategoriju participativnog budžetiranja, što građanima omogućava direktno učešće u planiranju dijela sredstava, u skladu sa evropskim praksama. Takođe, značajan dio budžeta bit će usmjeren socijalnoj kategoriji, rekao je Zijad Lugavić, gradonačelnik Tuzle.

„Imamo veći broj osoba u stanju socijalne potrebe, te nastavljamo politiku empatije prema njima. Takvu ćemo politiku voditi i u budućem periodu, jer ne želimo da iko ostane bez primanja. U to uključujemo i zdravstvenu zaštitu, za koju izvorno nismo nadležni, ali nam se, nažalost, iz godine u godinu povećava broj osoba koje nisu zdravstveno osigurane. Ne smijemo dozvoliti da na području grada Tuzle postoji osoba bez zdravstvenog osiguranja“, rekla je Snežana Divković, pomoćnica gradonačelnika Tuzle za finansije.

„Materijali su pripremljeni na osnovu informacija koje su dostavljene od viših nivoa vlasti, kao i dokumenata koje je Grad Tuzla zaprimio za planiranje prihoda planiranih za 2026. godinu. Prije svega, to se odnosi na porezne prihode i određene naknade koje uređuju viši nivoi vlasti. Takođe, nadležne službe izvršile su procjene i analize te dostavile podatke o prihodima, odnosno o očekivanoj visini prihoda koja bi trebalo da se ostvari u 2026. godini“, rekla je Snežana Divković, pomoćnica gradonačelnika Tuzle za finansije.

Javna rasprava o nacrtu budžeta trajat će 20 dana, a građani, udruženja i privrednici pozvani su da dostave svoje prijedloge i sugestije.