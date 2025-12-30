Skupština TK: Intenzivan zakonodavni rad i saradnja s javnošću

Rad Skupštine Tuzlanskog kantona u 2025. godini obilježili su intenzivna zakonodavna aktivnost, otvorenost prema javnosti i saradnja sa svim relevantnim akterima, istaknuto je danas na novogodišnjem prijemu za novinare koji je organizovao predsjednik Skupština Tuzlanskog kantona Žarko Vujović.

Prijem je bio prilika da se sumira jednogodišnji rad Skupštine Tuzlanskog kantona, ali i da se razgovara o saradnji s medijima, koja je, kako je naglašeno, imala važnu ulogu u transparentnom informisanju građana o radu zakonodavne vlasti.

Tokom 2025. godine Skupština Tuzlanskog kantona održala je ukupno 17 redovnih radnih i dvije svečane sjednice, na kojima je razmatrano 139 tačaka dnevnog reda, u prosjeku više od osam tačaka po sjednici. U tom periodu doneseno je 25 zakona, od kojih je deset bilo planirano Programom rada, dok je 15 zakona usvojeno mimo programa, kao odgovor na aktuelne potrebe i izazove tokom godine.

Pored toga, utvrđena su četiri nacrta zakona koji se trenutno nalaze u javnoj raspravi, doneseno je 29 odluka, razmatrano šest nacrta federalnih zakona na koje Skupština daje mišljenje, četiri programa te pet zaključaka vezanih za zahtjeve za autentična tumačenja kantonalnih propisa. Usvojeno je i 107 zaključaka te 65 dokumenata analitičko-informativnog karaktera.

Ukupna realizacija Programa rada Skupštine Tuzlanskog kantona za 2025. godinu iznosila je 73 posto, što, kako je istaknuto, potvrđuje dinamičnost i fleksibilnost u radu, s obzirom na to da se nisu mogle unaprijed planirati sve aktivnosti koje su se nametnule tokom godine.

Posebno je naglašena dobra saradnja između pozicije i opozicije u Skupštini Tuzlanskog kantona, gdje je konstruktivnim djelovanjem, kroz rasprave, javne debate i amandmanski rad, značajno unaprijeđen kvalitet donesenih odluka. Pohvaljena je i saradnja s nevladinim organizacijama i medijskim kućama, koje su aktivnim praćenjem rada Skupštine dale važan doprinos transparentnosti procesa.

Značajnu ulogu u pripremi sjednica imala su i radna tijela Skupštine Tuzlanskog kantona. Komisije su tokom godine održale 114 sjednica, dok je Kolegij Skupštine zasjedao 29 puta. Također je objavljeno 18 brojeva Službenih novina Tuzlanskog kantona.

U 2025. godini doneseni su i propisi kojima su otklonjene ranije nedorečenosti i olakšano provođenje zakona, a poseban fokus stavljen je na kapitalne investicije, naročito u oblasti modernizacije i opremanja zdravstvenih i obrazovnih ustanova.

Na kraju prijema, predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona Žarko Vujović zahvalio je predstavnicima medija na profesionalnoj i korektnoj saradnji tokom godine, te uputio čestitke građanima Tuzlanskog kantona povodom predstojećih novogodišnjih praznika, uz želje za dobro zdravlje i uspjeh u godini koja dolazi.