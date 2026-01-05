Sloboda Energoinvest savladala je Orlovik rezultatom 80:73 u susretu 12. kola Prvenstva Bosne i Hercegovine, čime je tuzlanski tim upisao treću uzastopnu pobjedu i osigurao plasman u finale Kupa Mirza Delibašić sistema A.

Košarkaši Sloboda Energoinvest su tokom većeg dijela utakmice imali kontrolu igre, diktirali tempo i uspješno odbijali pokušaje gostiju da se rezultatski vrate u meč. Završnica susreta protekla je u znaku sigurne igre domaćih, koji su znalački sačuvali prednost.

Ključnu ulogu u pobjedi Slobode Energoinvest odigrali su Čampara i Jakupović, koji su zajedno postigli 40 poena i bili najefikasniji pojedinci na parketu. Njihov učinak bio je presudan u trenucima kada je Orlovik pokušavao uhvatiti rezultatski priključak.

Pobjeda nad Orlovikom dodatno potvrđuje dobru formu Slobode Energoinvest, koja nastavak sezone dočekuje s vidljivim samopouzdanjem i jasnim ambicijama, kako u domaćem prvenstvu, tako i u Kupu Bosne i Hercegovine.