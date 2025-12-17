Sloboda protiv Zrinjskog traži novu pobjedu, Trbić upozorava na težak meč

Košarkaši tuzlanske Slobode u četvrtak će odigrati utakmicu 10. kola MaxBet Lige Bosne i Hercegovine protiv ekipe Zrinjskog iz Mostara.

Strateg Slobode Marko Trbić naglasio je da njegovu ekipu očekuje zahtjevan meč, bez obzira na trenutni plasman protivnika.

– Utakmici protiv Zrinjskog pristupamo kao i svakoj drugoj, s maksimalnim oprezom. Istina je da su oni u donjem dijelu tablice, ali su posljednje dvije utakmice izgubili u samoj završnici, i to na gostovanjima – u Mrkonjić Gradu i u Aleksandrovcu protiv Studenta. To dovoljno govori o njihovom kvalitetu. Imaju nekoliko vrlo dobrih pojedinaca i moramo biti maksimalno ozbiljni – rekao je Trbić.

Istaknuo je i da se Sloboda polako diže u formi, te da se nada kompletnom rosteru u narednom periodu.

– Pripremamo se kao i za svaku drugu utakmicu. Nadam se da ćemo biti zdravi i potpuno spremni, te da ćemo odigrati odgovorno i agresivno. Mislim da se polako dižemo u formi i vjerujem da ćemo od narednih utakmica, uključujući i one u ABA 2 ligi, biti kompletni i još bolji – dodao je trener Slobode.

Govoreći o porazima koje je ekipa imala u dosadašnjem dijelu sezone, Trbić je naglasio da su uzroci jasno detektirani.

– Imali smo četiri poraza u ABA 2 ligi i dva u domaćem prvenstvu, i većinom su bili vrlo slični. Analizirali smo ih detaljno. Glavni problemi su defanzivni skok i nemogućnost da iskontrolišemo pritisak protivničke odbrane na naše kreatore igre. Kada naši osnovni ball-handleri izađu iz igre ili su preopterećeni, gubimo kontrolu. To moramo riješiti većom rotacijom i boljom organizacijom napada, ali i kroz bolju kontrolu skoka u odbrani – objasnio je Trbić.

Dotaknuo se i kadrovske situacije u ekipi.

– Bursać je počeo trenirati, ali neće igrati protiv Zrinjskog. Nadam se da će biti spreman za narednu sedmicu. Što se tiče Zahiragića, papirologija bi trebala biti završena i on bi trebao nastupiti – zaključio je trener Slobode.

Utakmica se igra u okviru 10. kola Lige BiH u četvrtak od 18 sati.