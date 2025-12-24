Sloboda sigurna protiv Primorja dvadeset koševa razlike

Adin Jusufović
Foto: Arhiv
Košarkaši Slobode iz Tuzle upisali su još jedan trijumf u regionalnoj ABA 2 ligi, večeras savladavši ekipu Primorja iz Herceg Novog u dvorani Mejdan rezultatom 84:64.

Tuzlanski tim je od samog početka nametnuo svoj ritam i držao kontrolu nad utakmicom, dok su gosti parirali samo u uvodnoj četvrtini, koja je završena 21:16 u korist domaćih.

U drugom periodu Sloboda je stekla dvocifrenu prednost, ali je Primorje u finišu uspjelo da je smanji, pa se na odmor otišlo pri rezultatu 39:31.

Nakon pauze domaći su dodatno ubrzali igru i serijom 13:3 značajno povećali razliku, te pred posljednjih deset minuta vodili 61:47. Pobjednik je praktično odlučen već na početku završne dionice, kada je Sloboda otišla na više od 20 poena prednosti i bez većih problema privela susret kraju.

U redovima pobjedničke ekipe najraspoloženiji je bio Vladimir Tomašević sa 24 poena, Sani Čampara je dodao 18, dok su Adi Zahiragić i Jovan Štulić ubacili po 10. Kod Primorja se izdvojio Novak Peković sa 17 poena, dok je Vasilije Milović postigao 13.

Ovim trijumfom Sloboda je popravila skor na 3-2, dok je Primorje zabilježilo četvrti poraz nakon pet odigranih utakmica.

