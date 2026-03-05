Sloboda slavila u Nikšiću i izborila plasman u playoff ABA 2 lige

Košarkaši OKK Sloboda Tuzla ostvarili su važnu gostujuću pobjedu protiv KK Sutjeska Nikšić u okviru osmog kola ABA League 2, čime su osigurali plasman u nokaut fazu regionalnog takmičenja.

U dvorani Sportski centar Nikšić Tuzlaci su nakon 40 minuta uzbudljive igre slavili rezultatom 78:82 (20:24, 15:16, 25:17, 18:25). Crveno-crni su odigrali jednu od najboljih utakmica ove sezone i upisali prvi trijumf na gostujućem parketu.

Gosti iz Tuzle od početka su pokazali da u Nikšić dolaze po pobjedu. Nakon prve četvrtine imali su četiri poena prednosti, a minimalnu rezultatsku razliku uspjeli su zadržati i nakon druge dionice. Na poluvremenu je rezultat glasio 35:40 u korist ekipe Slobode.

Treća četvrtina donijela je preokret domaćeg sastava. Košarkaši Sutjeske u nastavak ulaze energičnije, uspijevaju nadoknaditi zaostatak i uoči posljednjih deset minuta preuzimaju vodstvo. Ipak, završnica susreta pripala je Tuzlacima, ponajviše zahvaljujući Jakupoviću koji je u posljednjoj četvrtini postigao 14 poena, uključujući tri uzastopne trojke u završnici utakmice koje su osigurale pobjedu gostujućem timu.

Slobodu su do trijumfa predvodili Jakupović, Tomašević i Čampara. Jakupović je ubacio 23 poena uz šut za tri poena 7/9, Tomašević je dodao 18 poena, dok je Čampara ostvario double-double učinak sa 15 poena i 10 asistencija. U redovima Sutjeske najefikasniji je bio Gajović sa 16 poena, dok su Živanović i Barović postigli 13, odnosno 12 poena.

Trener Slobode Danijel Trbić nakon utakmice izrazio je zadovoljstvo rezultatom i plasmanom u završnicu takmičenja.

– Zadovoljan sam, nama je ova utakmica bila važnija nego Sutjesci. Dobro smo se pripremili i odigrali ono što smo planirali, iako nismo bili u kompletnom sastavu. Evidentno je da nam nedostaje igrač pod košem, ali smo to pokušali nadomjestiti. Playoff je bio naš cilj ove sezone i sada smo ga ostvarili. Moram pohvaliti i atmosferu u dvorani, dugo nismo igrali pred punim tribinama – izjavio je Trbić.

Sloboda je regularni dio sezone završila sa pet pobjeda i tri poraza, uz koš-razliku od +82. Tuzlanski tim ove sezone savladao je Podgoricu, Mornar, Primorje, Vršac i Sutjesku, dok je poraze pretrpio od Heliosa, Vojvodine i TFT-a.

Trenutno zauzimaju petu poziciju na tabeli, a konačan raspored ekipa uoči playoffa bit će poznat nakon odigravanja svih utakmica osmog kola.