Sloboda sutra na Tušnju igra protiv Budućnosti iz Banovića

Jasmina Ibrahimović
Foto: FK Sloboda

Nakon pauze, fudbaleri Slobode ponovo izlaze na teren stadiona Tušanj. U subotu, 7. marta, tuzlanski tim odigrat će pripremnu utakmicu protiv ekipe Budućnosti iz Banovića.

Susret je zakazan za 14 sati na stadionu Tušanj i predstavlja posljednju provjeru za Slobodu pred nastavak prvenstva koji počinje narednog vikenda.

Ova utakmica bit će prilika stručnom štabu da dodatno uigra ekipu i pruži minutažu novim pojačanjima koja su stigla tokom zimskog prelaznog roka.

Duel protiv Budućnosti iz Banovića ujedno će poslužiti i kao završna provjera forme pred početak proljetnog dijela sezone, kada Slobodu očekuju nove prvenstvene obaveze.

