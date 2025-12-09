Sloboda sutra u Mejdanu dočekuje Mornar Bar u jednom od najzanimljivijih duela 4. kola ABA 2 lige

U dvorani Mejdan sutra u 18 sati igra se jedan od najzanimljivijih duela 4. kola ABA 2 lige. Tuzlanska Sloboda dočekuje crnogorski Mornar Bar, dugogodišnjeg učesnika ABA 1 lige. Ovaj meč nosi veliki značaj za tuzlanski klub, ali i za košarkaški grad Tuzlu, poručeno je na današnjoj konferenciji za medije

Predsjednik OKK Sloboda Energoinvest, Aid Berbić, istaknuo je da Tuzlu očekuje utakmica na koju se dugo čekalo.

– Utakmica je veoma značajna za košarkaški grad Tuzlu i naš klub. Mornar je dugogodišnji takmičar ABA 1 lige, a ove sezone su u ABA 2. Zadovoljstvo nam je da ih ugostimo i pozovemo naše navijače da dođu u što većem broju kako bi uživali u košarci i pomogli ekipi u jednoj od najvažnijih utakmica sezone – rekao je Berbić.

Dodao je da Sloboda dočekuje duel u dobroj formi.

– Očekujemo kvalitetnu utakmicu uz veliku podršku naših navijača. Pozivam sve ljubitelje košarke da sutra u 18 sati budu naš šesti igrač – dodao je.

Trener Slobode Marko Trbić naglasio je da njegov tim gaji veliki respekt prema Mornaru, uprkos tome što ove sezone igraju rang niže.

– Mornar je tim koji je posljednjih 15 godina igrao vrlo značajnu ulogu u ABA 1 ligi. Iako možda trenutno nisu na tom nivou, i dalje su respektabilan klub. Mi se pripremamo ozbiljno, vjerujem da smo u dobrom ritmu i formi – izjavio je Trbić.

Potvrdio je i dolazak novog centra Aleksandra Bursaća, koji bi već sutra mogao debitirati.

– Promijenili smo jednog igrača u odnosu na početak sezone. Bursać je odradio dva treninga – donio je sjajnu energiju i već sutra će dobiti minute koliko bude mogao. Svi ostali igrači su zdravi – dodao je trener.

Trbić je naglasio da Sloboda ide na pobjedu.

– Razmišljamo samo o pobjedi. U dobroj atmosferi, možda i najboljoj u posljednjih godinu dana otkako sam tu, vjerujem da možemo odigrati vrhunsku utakmicu i savladati Mornar – rekao je Trbić.