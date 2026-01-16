Sloboda večeras u Donjem Vakufu traži novu pobjedu

Košarkaši Slobode večeras od 18:00 sati igraju utakmicu 14. kola Prvenstva BiH protiv KK Promo Donji Vakuf.

Sloboda u meč ulazi kao drugoplasirani tim prvenstva nakon 12 odigranih utakmica, sa učinkom 10 pobjeda i 2 poraza, što joj donosi 22 boda. Domaćin Donji Vakuf nakon 12 kola ima skor 6 pobjeda i 6 poraza i nalazi se na sedmoj poziciji.

“Očekuje nas teško gostovanje protiv ekipe Proma, koja igra dobru košarku ove sezone, pogotovo kod kuće. Mislim da, iako idemo tamo s ulogom favorita, moramo to pokazati na terenu. Mislim da ove sezone stvarno dobro igramo. U zadnjih desetak dana imali smo odlazak Williamsa, par povreda u ekipi, u jednom trenutku smo igrali sa samo sedam igrača. Sada je to dosta bolje, polako se vraćamo svi i nadamo se da ćemo opet doći na željeni nivo. Dobro treniramo, dobra je atmosfera u ekipi. Nadamo se da ćemo ostvariti pobjedu u Vakufu jer je jako bitna, i naravno ne smijemo kiksati, što bi se reklo, ako želimo da ostanemo prvi, ne smijemo kiksati nijednu utakmicu”, kazao je Sani Čampara, igrač tuzlanske Slobode.

Uoči ovog susreta Sloboda nastavlja borbu za vrh tabele, dok Donji Vakuf, Promo traži bodove koji bi ga dodatno učvrstili u sredini poretka.