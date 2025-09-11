Slovenija uvela sankcije Miloradu Dodiku

Vlada Slovenije uvela je danas sankcije Miloradu Dodiku, bivšem predsjedniku bh. entiteta Republika Srpska koji je pravosnažno osuđen na godinu dana zatvora (kaznu je otkupio) i kojem je izrečena mjera zabrane obnašanja ove funkcije i političkog djelovanje na 6 godina, saznaje N1.

Sankcijama je zabranjen ulazak Miloradu Dodiku.

Kao važan razlog za mjeru protiv Dodika navodi se opsežan odliv kapitala sumnjivog porijekla iz Republike Srpske i šire regije zapadnog Balkana u Sloveniju.

Prema informacijama N1, Vlada je na današnjoj sjednici potvrdila da će Slovenija izreći zabranu ulaska za smijenjenog predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika.

Materijal je pripremilo Ministarstvo vanjskih i evropskih poslova (MZEZ) Slovenije.

Vlada Slovenija raspravljala je o ovome prije dvije sedmice, ali ova tačka nije bila zaključena jer se tražila dopuna materijala.

Kako je pisao N1 Slovenija, prema neslužbenim informacijama, inicijativu za uvođenje sankcija protiv Dodika slovenskoj vladi dali su predstavnici nekoliko sigurnosnih agencija koji su već prethodnih godina otkrili veliki protok kapitala sumnjivog porijekla iz Republike Srpske u Sloveniju.

U fokusu je bila i vila s bazenom u centru Portoroža koja je kupljena bez kredita, prenosi N1.