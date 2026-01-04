Snijeg i kiša otežavaju saobraćaj širom Bosne i Hercegovine

U većem dijelu Bosne saobraćaj se odvija otežano zbog intenzivnih snježnih padavina, dok u Hercegovini pada kiša, a kolovozi su mokri i klizavi. Dodatne poteškoće stvara magla i niska oblačnost, koje na pojedinim dionicama, posebno u kotlinama i uz riječne tokove, značajno smanjuju vidljivost.

Vozačima se preporučuje smanjenje brzine i prilagođavanje načina vožnje trenutnim uslovima na cesti. Zbog čestih temperaturnih oscilacija postoji i povećana opasnost od odrona zemlje i kamenja na kolovoz, naročito na planinskim pravcima. Nadležne službe podsjećaju da je zimska oprema zakonski obavezna za sva vozila u Bosni i Hercegovini.

Na magistralnoj cesti Jablanica–Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila ukupne mase do 3,5 tone, dok je za teretna vozila teža od 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen.

Na izlazu iz Bosne i Hercegovine formirane su duge kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Novi Grad, Kozarska Dubica, Kostajnica, Gradina, Gradiška, Brod, Orašje i Svilaj. Na ostalim graničnim prelazima povremeno dolazi do pojačanog prometa, ali se saobraćaj za sada odvija uz zadržavanja do 30 minuta.

Zbog registracije putnika po novom sistemu ulaska i izlaska u zemlje Evropske unije, poznatom kao EES (Entry/Exit System), moguće je dodatno produženje vremena čekanja na pojedinim graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. decembra 2025. godine granični prelaz Karakaj otvoren je za sve kategorije vozila, dok je na graničnom prelazu Šepak i dalje zabranjen saobraćaj za sva teretna vozila.