Snijeg i kiša usporavaju saobraćaj u BiH, velike gužve na granicama

RTV SLON
snijeg na cestama
Foto: Snijeg na cestama u BiH/ arhiva

Na sjevernim, sjeverozapadnim i sjeveroistočnim područjima Bosne i Hercegovine pada snijeg, što dodatno otežava odvijanje saobraćaja. U ostalim dijelovima zemlje pada kiša, a kolovozi su mokri i klizavi. Zbog čestih temperaturnih oscilacija povećana je opasnost od odrona zemlje i kamenja na cestama.

Vozačima se savjetuje oprezna vožnja, smanjenje brzine i prilagođavanje uslovima na putu. Podsjećamo da je zimska oprema zakonski obavezna za sva vozila u Bosni i Hercegovini.

Na magistralnoj cesti Jablanica–Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila ukupne mase do 3,5 tone, dok je za vozila teža od 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen.

Duga zadržavanja na granicama

Pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, gdje su zabilježene duge kolone na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Novi Grad, Kozarska Dubica, Kostajnica, Gradina, Gradiška, Orašje i Svilaj.

Na ostalim graničnim prelazima povremeno dolazi do pojačanog prometa, ali zadržavanja za sada ne prelaze 30 minuta. Zbog uvođenja novog sistema registracije putnika pri ulasku i izlasku iz zemalja Evropske unije (EES – Entry/Exit System), moguće su dodatne gužve i duža čekanja.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Granični prelaz Karakaj od 2. decembra 2025. godine otvoren je za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak na snazi je zabrana saobraćaja za sva teretna vozila, saopćili su iz BIHAMK-a.

