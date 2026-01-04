Snijeg izazvao probleme u Tuzli, vatrogasne ekipe uspješno reagovale

RTV SLON
Foto: PVJ Tuzla

Velike količine snijega tokom dana uzrokovale su obaranje stabala na saobraćajnice na području Tuzle, zbog čega je na pojedinim dionicama saobraćaj bio privremeno onemogućen.

 

Kako su saopćili iz Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla, vatrogasne ekipe su tokom cijelog dana bile na terenu, gdje su intervenirale na više lokacija.

„Sve prijavljene intervencije su uspješno izvršene, a saobraćajnice su očišćene i stavljene u funkciju“, naveli su iz PVJ Tuzla.

Iz vatrogasne jedinice apelovali su na građane na dodatni oprez, s obzirom na najavljene nove snježne padavine i mogućnost daljnjih problema na terenu.

