Snijeg otežava saobraćaj na putu Tuzla–Sarajevo, vozačima upućeno upozorenje

Zbog snježnih padavina i snijega na kolovozu, teretnim vozilima (šleperi i vozila s prikolicom) ne preporučuje se vožnja na relaciji Tuzla–Sarajevo, do čišćenja i normalizacije saobraćaja.

Snijeg pada na sjevernim, sjeverozapadnim i sjeveroistočnim područjima Bosne i Hercegovine, gdje su uslovi za vožnju otežani. U ostalim dijelovima zemlje pada kiša, a saobraćaj se odvija po mokrim i klizavim kolovozima. Zbog temperaturnih oscilacija povećan je rizik od odrona zemlje i kamenja na cestama. Vozačima se savjetuje smanjenje brzine i prilagođavanje vožnje trenutnim uslovima, uz podsjetnik da je zimska oprema zakonski obavezna za sva vozila u BiH.

Na magistralnoj cesti Jablanica–Blidinje saobraćaj je dozvoljen za vozila do 3,5 tone, dok je za teža vozila i dalje obustavljen.

Na izlazu iz Bosne i Hercegovine formirane su duge kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Novi Grad, Kozarska Dubica, Kostajnica, Gradina, Gradiška, Šamac, Brod, Brčko, Orašje i Svilaj. Na ostalim prelazima povremeno dolazi do pojačanog prometa, ali su zadržavanja za sada do 30 minuta.

Dodatna zadržavanja moguća su zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES – Entry/Exit System).

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. decembra 2025. godine granični prelaz Karakaj otvoren je za sve kategorije vozila, dok je na graničnom prelazu Šepak zabranjen saobraćaj za sva teretna vozila, saopćeno je iz BIHAMK-a.