Snijeg prekrio Bosnu i Hercegovinu, evo kakvo nas vrijeme očekuje narednih dana

Širom Bosne i Hercegovine nastavljaju se snježne padavine koje već uzrokuju poteškoće u saobraćaju, posebno u višim i planinskim predjelima.

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda objavili su prognozu za naredne dane, uz upozorenje na zadržavanje zimskih uslova i dodatne padavine.

Vrijeme narednih dana

U utorak se očekuje pretežno oblačno vrijeme, sa kišom u Hercegovini i snijegom u Bosni. U jutarnjim satima na istoku i jugoistoku Bosne moguća je kiša koja će tokom dana prelaziti u susnježicu i snijeg.

Vjetar će biti slab do umjeren, na jugu južni i jugoistočni, dok će u ostatku zemlje puhati sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Temperature zraka u Bosni kretat će se od -4 do 3 stepena, a u Hercegovini od 6 do 12 stepeni.

U srijedu se zadržava oblačno vrijeme sa snijegom u Bosni i kišom u Hercegovini. Tokom poslijepodneva i noći snijeg je moguć i u sjevernim dijelovima Hercegovine.

Vjetar će uglavnom biti slab do umjeren, sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnje temperature kretat će se od -8 do -2 stepena u Bosni, dok će na jugu biti između 2 i 6 stepeni. Dnevne temperature u Bosni ostaju ispod nule, od -6 do 0, a u Hercegovini od 3 do 9 stepeni.

Kakvo nas vrijeme očekuje u četvrtak

U četvrtak se prognozira pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno razvedravanje tokom poslijepodneva sa sjeverozapada.

U jutarnjim satima i tokom većeg dijela prijepodneva slab snijeg moguć je u Bosni i istočnim područjima Hercegovine. Na jugu i jugozapadu puhat će umjerena bura, dok se u ostatku zemlje očekuje slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni vjetar.

Jutarnje temperature zraka bit će između -8 i -2 stepena, na jugu od 0 do 4, dok će dnevne temperature iznositi od -6 do 0 stepeni u Bosni, te od 2 do 8 stepeni u Hercegovini.

Zbog snijega koji se očekuje i narednih dana, vozačima se savjetuje dodatni oprez, prilagođavanje brzine uslovima na cesti, kao i praćenje aktuelnih vremenskih prognoza, jer će zimski uslovi potrajati do razvedravanja u drugom dijelu sedmice.