Socijalno zbrinjavanje radnika firmi u stečaju, evo kojih

Vlada Tuzlanskog kantona dala je na današnjoj sjednici saglasnost na Program mjera za socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji su, usljed stečaja, likvidacije, restrukturiranja ili privatizacije preduzeća, ostali ili ostaju bez posla. Program je usmjeren na rješavanje statusa radnika koji ispunjavaju uslove za uplatu doprinosa, kako bi ostvarili pravo na penziono osiguranje.

U okviru ovog programa Vlada Tuzlanskog kantona izvršit će uplatu doprinosa za ukupno 17 radnika. Od tog broja, osam radnika dolazi iz preduzeća Fortuna d.d. Gračanica u stečaju, tri radnika iz Fabrike obuće Aida, u kojoj je stečajni postupak okončan, dok se po jedan radnik odnosi na preduzeća Unioninvest – Mašinska montaža d.o.o. Tuzla, Borac d.d. Banovići, Rudarinvest d.o.o. Banovići, Unioninvest – Hidromontaža d.d. Tuzla, Resod Guming d.d. Tuzla i Hidrotehnika d.o.o. Kladanj u stečaju.

Za realizaciju ovih mjera izdvojeno je ukupno 81.608 KM. Tim povodom Vlada je donijela i Odluku o odobravanju finansijskih sredstava sa budžetske pozicije „Sredstva sa escrow računa“, koja predstavljaju namjenska sredstva, te dala nalog za prijenos sredstava sa namjenskog depozita Vlade Tuzlanskog kantona kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine.

Odluka je dio kontinuiranih aktivnosti usmjerenih na socijalno zbrinjavanje radnika koji su godinama čekali rješavanje svog radno-pravnog statusa, a koji su zbog složenih stečajnih i privatizacijskih procesa ostali bez mogućnosti da samostalno ostvare svoja prava.