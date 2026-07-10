Španija – Belgija za polufinale, pobjednika čeka Francuska

Španija – Belgija druga je utakmica četvrtfinala Svjetskog prvenstva, a dvije evropske reprezentacije večeras će odlučiti ko će se pridružiti Francuskoj među četiri najbolje selekcije na turniru.

Utakmica se igra na stadionu u Los Angelesu, a početak je zakazan za 21 sat prema vremenu u Bosni i Hercegovini. Španija u susret ulazi kao favorit, ali Belgijanci iza sebe imaju dvije dramatične i efikasne utakmice u nokaut-fazi, zbog čega se očekuje jedan od najzanimljivijih duela četvrtfinala.

Španija – Belgija: Put do četvrtfinala

Španija je takmičenje počela remijem bez pogodaka protiv Zelenortskih Otoka. Nakon neuvjerljivog otvaranja uslijedila je mnogo bolja predstava i pobjeda protiv Saudijske Arabije rezultatom 4:0, dok je prvo mjesto u grupi potvrđeno minimalnim trijumfom protiv Urugvaja.

Grupnu fazu Španci su završili sa sedam bodova, pet postignutih i bez primljenog pogotka. U prvoj utakmici nokaut-faze savladali su Austriju sa 3:0, a potom su u osmini finala eliminisali Portugal rezultatom 1:0. Pitanje pobjednika riješeno je tek u sudijskoj nadoknadi, kada je Mikel Merino pogodio za plasman među osam najboljih.

Španija je tako do četvrtfinala stigla bez primljenog gola u pet utakmica. Sigurna odbrana, kontrola posjeda i veliki broj kvalitetnih rješenja u veznom redu predstavljaju glavne adute ekipe koju predvodi Luis de la Fuente.

Belgija je grupnu fazu otvorila remijem 1:1 protiv Egipta, nakon čega je bez pogodaka odigrala sa Iranom. Prolaz dalje osiguran je uvjerljivom pobjedom protiv Novog Zelanda rezultatom 5:1.

Prava iskušenja za Belgijance počela su u nokaut-fazi. U šesnaestini finala protiv Senegala gubili su sa 2:0 samo pet minuta prije kraja, ali su uspjeli izjednačiti, a potom u produžecima doći do pobjede od 3:2.

Belgija je zatim u osmini finala pružila svoju najbolju partiju na prvenstvu. Protiv jednog od domaćina turnira, reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država, slavila je sa 4:1. Dva pogotka postigao je Charles De Ketelaere, dok su se među strijelce upisali Hans Vanaken i Romelu Lukaku.

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Španci na novu svjetsku medalju čekaju 16 godina

Španija je jedna od najuspješnijih reprezentacija evropskog nogometa, ali je svoju jedinu titulu prvaka svijeta osvojila prije 16 godina.

Generacija predvođena Ikerom Casillasom, Xavijem, Andresom Iniestom i Davidom Villom 2010. godine u Južnoj Africi stigla je do svjetskog trona.

Taj uspjeh bio je dio perioda potpune dominacije španskog nogometa. Španija je osvojila Evropsko prvenstvo 2008. godine, Svjetsko prvenstvo 2010. i novo evropsko zlato 2012. godine, postavši jedina reprezentacija koja je povezala tri velika međunarodna trofeja.

Španci su prvaci Evrope bili i 1964. godine, dok su četvrtu evropsku titulu osvojili 2024. godine. Time su postali najuspješnija reprezentacija u historiji evropskih prvenstava. U njihovoj kolekciji nalazi se i trofej UEFA Lige nacija iz 2023. godine.

Iako su aktuelni prvaci Evrope, Španci od 2010. godine nisu osvojili medalju na svjetskim prvenstvima niti su se ponovo plasirali u polufinale. Večerašnja utakmica Španija – Belgija zato predstavlja priliku da se nova generacija prvi put približi rezultatu slavne ekipe iz Južne Afrike.

Belgija svoju jedinu medalju sa svjetskih prvenstava ima iz Rusije 2018. godine. Tada je osvojila treće mjesto, što je njen najbolji rezultat u historiji Mundijala. Belgijanci su u utakmici za bronzu pobijedili Englesku sa 2:0.

Španija više nego dvostruko vrednija od Belgije

Razlika između večerašnjih protivnika vidljiva je i kroz procijenjenu tržišnu vrijednost igrača. Prema podacima specijalizirane stranice Transfermarkt, reprezentacija Španije vrijedi približno 1,22 milijarde eura, dok je belgijski sastav procijenjen na 547,5 miliona eura.

Španija je treća najvrednija reprezentacija na svijetu, iza Francuske i Engleske, dok se Belgija nalazi na desetoj poziciji. Prosječna vrijednost jednog španskog reprezentativca iznosi oko 47 miliona eura, a belgijskog nešto više od 21 milion eura.

Španci su bolje plasirani i na FIFA rang-listi. Španija zauzima drugo, a Belgija deveto mjesto, pa i taj pokazatelj daje prednost ekipi Luisa de la Fuentea.

Ipak, belgijski sastav ima dovoljno iskustva i kvaliteta da ugrozi špansku odbranu. Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Thibaut Courtois, Jeremy Doku i De Ketelaere čine okosnicu ekipe koja je u dosadašnjih pet utakmica na prvenstvu postigla 13 pogodaka.

Francuska čeka pobjednika utakmice Španija – Belgija

Prvi plasman u polufinale izborila je Francuska, koja je u četvrtak savladala Maroko rezultatom 2:0. Francuzi će u utorak, 14. jula, igrati protiv pobjednika večerašnje utakmice Španija – Belgija.

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Preostala dva četvrtfinalna susreta na programu su tokom vikenda. Norveška i Engleska igraju u subotu, 11. jula, od 23 sata prema vremenu u Bosni i Hercegovini.

Posljednje četvrtfinale između Argentine i Švicarske počinje u nedjelju, 12. jula, u 3 sata ujutro prema našem vremenu. Riječ je, dakle, o utakmici koja se igra u noći sa subote na nedjelju.

Pobjednik susreta Norveška – Engleska u drugom polufinalu sastat će se sa boljim iz utakmice Argentina – Švicarska. Taj polufinalni duel zakazan je za srijedu, 15. jula.

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