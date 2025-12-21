Spektakularan doček Nove godine u Živinicama: Poznato ko će zabavljati publiku

RTV SLON
Foto: Turistička zajednica Grada Živinice

Turistička zajednica Grada Živinice najavila je veliki novogodišnji koncert i doček Nove godine, događaj kojim će Živinice biti pozicionirane kao jedno od centralnih mjesta praznične zabave u Tuzlanskom kantonu.

Glavna zvijezda večeri bit će Amel Ćurić, koji će publici donijeti prepoznatljivu energiju i hitove, dok će praznični ugođaj dodatno upotpuniti Gradski tamburaški orkestar Živinice. Za zagrijavanje atmosfere i zabavu tokom večeri bit će zadužen Sanin Sofić.

Uoči događaja održan je koordinacioni sastanak s izvođačima i partnerima, na kojem su, zajedno s Turistička zajednica Grada Živinice, usaglašeni svi organizacioni i tehnički detalji kako bi doček Nove godine protekao na visokom profesionalnom nivou.

Organizatori pozivaju građane i medije da podrže promociju novogodišnjeg programa i turističke ponude Živinica. Pokrovitelji događaja su Grad Živinice, gradonačelnik Began Muhić i Turistička zajednica Grada Živinice.

