Srbija u haosu: Maskirani “naprednjaci” vatrometom i kamenicama napali građane

Srbija: Tokom sinoćnjih protesta u više gradov došlo je do ozbiljnih incidenata nakon što su pristalice Srpske napredne stranke (SNS) napale građane i studente okupljene ispred stranačkih prostorija u Vrbasu i Bačkoj Palanci.

Prema izvještajima nezavisnih medija, incidenti su počeli oko 21.30 časova, istovremeno u oba grada, što ukazuje na planiranu akciju. Maskirane osobe, za koje se navodi da su pristalice SNS-a, gađale su demonstrante pirotehnikom, kamenjem, bocama, pa čak i stolicama.

U Vrbasu je iz neposredne blizine ispaljivan i vatromet, a među povrijeđenima je muškarac koji je zadobio opekotine na nogama te osoba pogođena ciglom u glavu.

Mediji navode da je policija u početku samo održavala distancu između sukobljenih grupa, a reagovala tek kada je došlo do direktnog fizičkog kontakta.

U Bačkoj Palanci skup je počeo oko 20 časova u Uskoj ulici, gdje se okupio veliki broj građana i pristalica vlasti. Napadnuti su demonstranti koji su pružali podršku sugrađaninu povrijeđenom na ranijim protestima.

Slični incidenti zabilježeni su i u Novom Sadu, gdje je nekoliko osoba privedeno nakon što su ispisivali poruke poput “ubice” i “16” na izlog stranačkih prostorija.

Prema informacijama portala 021.rs, N1, Južne vesti i Nova.rs, u Vrbasu su se pripadnici Žandarmerije pojavili gotovo dva sata nakon početka sukoba, dok je u Bačkoj Palanci došlo do naguravanja i gađanja flašama uprkos prisustvu interventne policije.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije u saopštenju je navelo da su povrijeđena četiri policajca i da su ih, kako tvrde, napali demonstranti, dok opozicioni političari i učesnici protesta optužuju vlast da stoji iza organizovanih napada.

Ovi incidenti uslijedili su u jeku devetomjesečnih studentskih i građanskih protesta širom Srbije, koji su počeli nakon tragedije na novom željezničkom kolodvoru u Novom Sadu, kada je u padu nadstrešnice poginulo 16 mladih ljudi.

Okupljeni zahtijevaju odgovornost vlasti zbog, kako navode, koruptivnih radova i nemara koji su doveli do te nesreće.