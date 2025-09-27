Šta vozače očekuje na cestama u prvom danu vikenda?

Putevi u Bosni i Hercegovini jutros su prohodni, bez većih smetnji ili otežanog saobraćaja. S obzirom da je prvi dan vikenda, očekuje se pojačana frekvencija vozila na većini magistralnih puteva, ali i na pojedinim graničnim prelazima. Vozačima se preporučuje oprez, izbjegavanje rizičnih preticanja i prilagođena brzina trenutnim uslovima na cesti.

Zbog radova na sanaciji odbojne ograde na dionici Donja Vraca–Liješnica (magistralna cesta Zenica–Doboj), svakog dana osim nedjelje, od 09 do 17 sati, vozila saobraćaju usporeno, naizmjeničnim propuštanjem. Na ovoj frekventnoj dionici očekuju se duže kolone, naveli su iz BIHAMK-a.

Na magistralnoj cesti Konjic–Jablanica, na mostu kod tunela Crnaja, u toku su radovi na sanaciji dilatacija, zbog čega se saobraća usporeno uz regulaciju semaforima. Radovi na sanaciji kolovoza izvode se i na magistralnom putu M-17.5 Jablanica–Blidinje (dionica Jablanica–Kosne Luke), gdje se putnička vozila do 3,5 tone propuštaju naizmjenično, dok je saobraćaj za vozila preko 3,5 tone i dalje obustavljen.

Radovi su aktuelni i na dionicama: autocesta A-1 Podlugovi–Sarajevo sjever, magistralne ceste Jablanica–Prozor (naselje Mirci), Semizovac–Olovo, Gacko–Foča (Sastavci), Mostar–Čitluk (na ulazu u Čitluk) i Jajce–Crna Rijeka.

Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila jutros nisu duža od 30 minuta. Granični prelaz Brčko otvoren je za vozila do 3,5 tone, dok je na GP Karakaj kod Zvornika zabranjen saobraćaj za vozila preko 5 tona. Teretna vozila se preusmjeravaju na GP Bratunac ili Rača, dok autobusi koriste GP Šepak. Za teretna vozila prelazak na GP Šepak dozvoljen je radnim danima od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati, a vikendom od 22 do 06 sati.