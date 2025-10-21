Stanje na cestama: Gužve zbog EES sistema

Nedžida Sprečaković
Apel za prekategorizaciju graničnih prelaza, Izačić u kolapsu
Foto: Gužve GP Izačić/ Arhiva

Magla smanjuje vidljivost na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove, a na tim dionicama i kolovoz je vlažan.

Zbog registracije putnika po novom sistemu ulaska i izlaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), vozači mogu očekivati duža zadržavanja na graničnim prelazima. Za sada, nema dužih zadržavanja za putnička vozila.

Prelazak granice – EES nije isto što i ETIAS, evo glavne razlike

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22 do 06 sati).

Na autocesti A-1 dionici Počitelj-Bijača, od 09 do 14:30 sati dolazit će do povremenih obustava na isključnom i uključnom kraku na BNM Međugorje (09:00-10:30 isključni krak prema BNM Međugorje, 11:30-12:30 uključni krak sa BNM Međugorje prema ČNM Ljubuški i 13:00-14:30 isključni krak prema BNM Međugorje ).

U toku je sanacija klizišta u mjestu Sijeračke stijene na magistralnoj cesti Dobro Polje-Miljevina, gdje dolazi do polusatnih obustava u vremenu od 07:30 do 17 sati.

Zbog radova na deminiranju terena na magistralnoj cesti Ustiprača-Goražde (na lokalitetu kamenoloma), svakog radnog dana od 08 do 15 sati dolazi do polusatnih obustava saobraćaja.

Danas i sutra, u vremenu od 7 do 16 sati, mogući su kraći zastoji na regionalnoj cesti Zenica–Lašva (Drivuša) zbog sanacionih radova.

Zbog oštećenja kolovoza na magistralnoj cesti Žepče–Maglaj (lokacija Ozimica), na mjestu spoja sa budućom petljom autoceste, saobraća se usporeno.

Radovi su aktuelni i na dionici autoceste A-1 Podlugovi-Sarajevo sjever, kao i na magistralnim cestama: Zavidovići-Vozuća (u mjestu Krivaja), Konjic-Jablanica (Ostrožac), Klašnice-Banja Luka, Bileća-Trebinje (Žudojevići), Mostar-Čitluk (na ulazu u Čitluk), Jablanica-Blidinje (Jablanica-Kosne Luke), Jablanica-Prozor (naselje Mirci), Jajce-Crna Rijeka i Gacko-Foča (u Sastavcima).

Radovi na redovnom održavanju svjetlosne signalizacije izvode se danas na raskrsnicama magistralnih cesta na području: Matuzića, Jelaha i Misurića (Maglaj).

 

pročitajte i ovo

Vijesti

Primjena EES sistema izazvala duža zadržavanja na granicama Evropske unije

Vijesti

Prelazak granice – EES nije isto što i ETIAS, evo glavne...

BiH

U nedjelju počinje registracija putnika iz BiH na granicama EU, šta...

Vijesti

Stanje na cestama: Mokar i klizav kolovoz

BiH

Stanje na cestama: Mokri kolovozi i usporen saobraćaj na više dionica

BiH

Prve pahulje stigle, BiHAMK upozorava na pripremu zimske opreme

Vijesti

Vremenska prognoza: Umjereno oblačno vrijeme danas

Vijesti

Tuzla servis: Ulice Vikaljska i Donji Mosnik bez vode

Vijesti

Tuzla ulaže u sport – počeli radovi na pomoćnom stadionu Tušanj

BiH

Bingo objavio nove cijene goriva

BiH

Konaković i Ginkel o političkoj situaciji i jačanju odnosa BiH i SAD

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]