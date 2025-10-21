Stanje na cestama: Gužve zbog EES sistema

Magla smanjuje vidljivost na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove, a na tim dionicama i kolovoz je vlažan.

Zbog registracije putnika po novom sistemu ulaska i izlaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), vozači mogu očekivati duža zadržavanja na graničnim prelazima. Za sada, nema dužih zadržavanja za putnička vozila.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22 do 06 sati).

Na autocesti A-1 dionici Počitelj-Bijača, od 09 do 14:30 sati dolazit će do povremenih obustava na isključnom i uključnom kraku na BNM Međugorje (09:00-10:30 isključni krak prema BNM Međugorje, 11:30-12:30 uključni krak sa BNM Međugorje prema ČNM Ljubuški i 13:00-14:30 isključni krak prema BNM Međugorje ).

U toku je sanacija klizišta u mjestu Sijeračke stijene na magistralnoj cesti Dobro Polje-Miljevina, gdje dolazi do polusatnih obustava u vremenu od 07:30 do 17 sati.

Zbog radova na deminiranju terena na magistralnoj cesti Ustiprača-Goražde (na lokalitetu kamenoloma), svakog radnog dana od 08 do 15 sati dolazi do polusatnih obustava saobraćaja.

Danas i sutra, u vremenu od 7 do 16 sati, mogući su kraći zastoji na regionalnoj cesti Zenica–Lašva (Drivuša) zbog sanacionih radova.

Zbog oštećenja kolovoza na magistralnoj cesti Žepče–Maglaj (lokacija Ozimica), na mjestu spoja sa budućom petljom autoceste, saobraća se usporeno.

Radovi su aktuelni i na dionici autoceste A-1 Podlugovi-Sarajevo sjever, kao i na magistralnim cestama: Zavidovići-Vozuća (u mjestu Krivaja), Konjic-Jablanica (Ostrožac), Klašnice-Banja Luka, Bileća-Trebinje (Žudojevići), Mostar-Čitluk (na ulazu u Čitluk), Jablanica-Blidinje (Jablanica-Kosne Luke), Jablanica-Prozor (naselje Mirci), Jajce-Crna Rijeka i Gacko-Foča (u Sastavcima).

Radovi na redovnom održavanju svjetlosne signalizacije izvode se danas na raskrsnicama magistralnih cesta na području: Matuzića, Jelaha i Misurića (Maglaj).