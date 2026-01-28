Stanje na cestama: Magla na pojedinim dionicama, upozorenje na odrone i povremeno jak vjetar

Stanje na cestama – Izvještaj BIHAMK-a

Prema jutrošnjem izvještaju Bosanskohercegovačkog auto-moto kluba (BIHAMK), na većini puteva u Bosni i Hercegovini saobraćaj se odvija po vlažnoj ili suhoj cesti, uz uglavnom dobru vidljivost.

Magla smanjuje vidljivost na putnim pravcima Glamoč–Livno, Tuzla–Zvornik i Ormanica–Gradačac. Na području zapadne Bosne, kao i na širem području Tomislavgrada i Glamoča, vozačima poteškoće mogu pričinjavati povremeno jaki udari vjetra.

BIHAMK upozorava i na učestale odrone kamenja na kolovozu, a posebno se izdvajaju dionice Trnovo–Foča, Jajce–Banja Luka, Turbe–Karanovac, Bugojno–Kupres, Rogatica–Ustiprača i Brodar–Rudo.

Vozačima se savjetuje maksimalno oprezna vožnja, prilagođena trenutnim uslovima na putu, uz obavezno držanje sigurnog odstojanja između vozila i izbjegavanje rizičnih preticanja.

Na magistralnoj cesti Jablanica–Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila teža od 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen.

Na graničnim prelazima promet putničkih vozila odvija se uz kraća zadržavanja. Zbog protesta prevoznika, i dalje je blokiran saobraćaj teretnih motornih vozila na graničnim prelazima prema državama članicama Evropske unije, dok se ova mjera ne odnosi na putnički saobraćaj.

Također, zbog registracije putnika po novom sistemu ulaska i izlaska iz zemalja Evropske unije (EES – Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. decembra 2025. godine granični prelaz Karakaj otvoren je za sve kategorije vozila, dok je na graničnom prelazu Šepak zabranjen saobraćaj za sva teretna vozila.