Stanje na cestama: Magla smanjuje vidljivost

U većem dijelu Bosne i Hercegovine jutros se saobraća po vlažnom ili suhom kolovozu, dok na dionicama u kotlinama i uz riječne tokove iz BIHAMK-a upozoravaju na smanjenu vidljivost, zbog magle. Ovako vrijeme pogoduje i učestalim odronima kamenja na kolovoz. Apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da vožnju prilagode uslovima na putu. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise.

Zbog izvođenja neophodnih radova na dionici autoceste A-1 Visoko-Kakanj, za saobraćaj su zatvorene vozna i zaustavna traka.

Zbog izvođenja radova na izgradnji bukobrana na dionici autoceste A-1 Podlugovi-Sarajevo sjever, saobraća se preticajnom trakom.

Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa, zbog radova na postavljanju završnog sloja asfalta saobraćaj je obustavljen, a vozila su preusmjerena na pravac Srbac-Prnjavor-Derventa.

Zbog radova na deminiranju terena na magistralnoj cesti Ustiprača-Goražde (na lokalitetu kamenoloma), svakog radnog dana u vremenu od 09 do 15 sati dolazi do polusatnih obustava saobraćaja.

U toku je sanacija klizišta u mjestu Sijeračke stijene na magistralnoj cesti Dobro Polje-Miljevina, gdje u vremenu od 08 do 17 sati dolazi do obustava u trajanju do 45 minuta.

Radovi su aktuelni i na dionicama: Semizovac-Olovo, Žepče–Maglaj, Zavidovići-Vozuća (u mjestu Krivaja), Klašnice-Banja Luka, Jajce-Crna Rijeka, Jablanica-Blidinje (Jablanica-Kosne Luke), Konjic-Jablanica (Ostrožac), Bileća-Trebinje (na lokalitetu Žudojevići), Gacko-Foča (u Sastavcima), Mostar-Čitluk (na ulazu u Čitluk) kao i na ulazu u Neum.

Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila su kratkotrajna.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22 do 06 sati).

Iz BIHAMK-a napominju vozače da je od 01.11. na cestama u Bosni i Hercegovini, obavezno posjedovanje zimske opreme.