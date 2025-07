Stanje na cestama: Mokar kolovoz i radovi na više dionica

U većem dijelu Bosne i Hercegovine jutros se saobraća po mokrom i mjestimično klizavom kolovozu. Iz BIHAMK-a podsjećaju da su u višim planinskim predjelima i preko prevoja mogući odroni zemlje i kamenja, dok na otvorenim dionicama vozači mogu očekivati i bočne udare vjetra.

Preporučuje se dodatni oprez, izbjegavanje naglih kočenja i povećanje odstojanja između vozila. Pješaci i biciklisti trebaju biti posebno pažljivi u urbanim sredinama, gdje je kolovoz mokar i smanjena vidljivost. Sve učesnike u saobraćaju iz BIHAMK-a pozivaju na strpljenje i poštivanje saobraćajnih propisa.

Na pojedinim dionicama, zbog izvođenja sanacionih radova, moguće je formiranje dužih kolona u oba smjera. Radovi su trenutno aktuelni na dionici autoceste Podlugovi – Sarajevo sjever, kao i na magistralnim putevima između Zenice i Žepča (Topčić Polje), Ustikoline i Goražda (Mravinjac), Sarajeva i Pala, Vrhpolja i Ključa, Olova i Semizovca te između Jablanice i Prozora. Također, iz BIHAMK-a podsjećaju da je na magistralnoj cesti Jablanica – Blidinje dozvoljen saobraćaj za sva vozila do 3,5 tone ukupne mase.

Na graničnim prelazima povremeno se bilježi pojačana frekvencija vozila, ali se na većini prelaza trenutno ne čeka duže od 30 minuta. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prelazu Karakaj kod Zvornika. Teretna vozila se preusmjeravaju na prelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretnim vozilima je na ovom prelazu dozvoljen saobraćaj od 9 do 13 sati i od 22 do 6 sati, a vikendom važi termin od 22 do 6 sati.

Iz BIHAMK-a napominju da su čekanja na granici podložna čestim izmjenama, te da vozači mogu pratiti stanje u saobraćaju putem video nadzornih kamera dostupnih na stranici bihamk.ba.