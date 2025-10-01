Stanje na cestama: Mokar kolovoz, magla i odroni

Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se po mjestimično mokrom kolovozu, a skrećemo pažnju i na moguće odrone. Na dionicama uz riječne tokove vidljivost je mjestimično smanjena zbog magle. S obzirom da meteorolozi za danas najavljuju padavine u većem dijelu naše zemlje, savjetujemo oprezniju vožnju, prilagođenu trenutnim uvjetima na cestama.

Zbog radova na sanaciji odbojne ograde uz magistralnu cestu Zenica-Doboj (na dionici Donja Vraca-Liješnica) svakog dana (osim nedjelje), u vremenu od 09 do 17 sati, vozila saobraćaju usporeno, naizmjeničnim propuštanjem. S obzirom da se radi o frekventnoj dionici, mogu se očekivati duge kolone vozila u oba smjera.

Zbog sanacionih radova na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje (na dionici Jablanica-Kosne Luke) putnička vozila do 3,5 tone ukupne mase saobraćaju usporeno, naizmjeničnim propuštanjem, svakog dana (osim nedjelje) u vremenu od 07 do 17:30 sati. Za vozila preko 3,5 tone ukupne mase saobraćaj je i dalje obustavljen.

Radovi su aktuelni i na dionici autoceste A-1 Podlugovi-Sarajevo sjever, kao i na magistralnim cestama: Tuzla-Orašje (Cerik), Simin Han-Donje Caparde (Rainci Gornji), Konjic-Jablanica (most kod tunela Crnaja), Jablanica-Prozor (naselje Mirci), Mostar-Čitluk (na ulazu u Čitluk), Jajce-Crna Rijeka i Gacko-Foča (u Sastavcima).

Zbog neophodnih radova obustavljen je saobraćaj na regionalnoj cesti Zavidovići-Kamenica i preusmjeren na alternativne pravce.

Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila, za sada, nisu duža od 10 do 30 minuta.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22 do 06 sati).