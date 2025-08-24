Stanje na cestama – Obustava saobraćaja zbog trke

Prema prikupljenim informacijama, stanje na cestama u BiH je zadovoljavajuće i saobraća se po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu. Mogući su odroni zemlje i kamenja uslijed temperaturnih oscilacija. Pojačana je frekvencija saobraćaja na magistralnim cestama, a naročito na putnom pravcu M-17, Sarajevo-Mostar (na ulazu u Konjic i Mostar). Apelujemo na vozače da koriste sigurnosni pojas i da vožnju, ali i brzinu prilagode trenutnim uslovima na putu.

Zbog auto utrke danas (24.08.) od 08 do 20 sati obustavlja se saobraćaj na regionalnom putu R-459 Dokanj-Šibošnica.

Radovi su aktuelni na dionici autoceste A1 Podlugovi – Sarajevo sjever, kao i na magistralnim cestama: Semizovac-Olovo, Jablanica-Prozor (Mirci), Ustikolina-Goražde (Mravinjac) i Vrhpolje-Ključ.

Iz BIHAMK-a podsjećaju da je na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen saobraćaj za sva vozila do 3,5 tone ukupne mase.

Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima: Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Gradiška i Orašje. Na ostalim graničnim prelazima povremeno se pojačava frekvencija saobraćaja, ali trenutna zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone.

Iz BIHAMK-a napominju da su čekanja na graničnim prelazima podložna čestim izmjenama. Vozači imaju pristup video nadzornim kamerama na našoj web stranici www.bihamk.ba.

Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22 do 06 sati).