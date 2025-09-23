Stanje na cestama: Promet vozila pojačan

Magla se zadržala na pojedinim dionicama, ali je znatno slabija nego u ranim jutarnjim satima. Promet vozila pojačan je na gradskim saobraćajnicama, kao i na prilazima gradskim centrima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, poručuju iz BIHAMK-a.

U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Bila-Vitez, zbog čega se saobraća usporeno, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Zbog radova na sanaciji odbojne ograde uz magistralnu cestu Zenica-Doboj (na dionici Donja Vraca-Liješnica) svakog dana (osim nedjelje), u vremenu od 09 do 17 sati, vozila saobraćaju usporeno, naizmjeničnim propuštanjem. S obzirom da se radi o frekventnoj dionici, mogu se očekivati duže kolone vozila u oba smjera.

Na magistralnoj cesti Cazin-Srbljani zbog radova na asfaltiranju, danas će se od 08 do 16 sati saobraćati naizmjenično, jednom trakom.

Radovi su aktuelni na dionici autoceste A-1 Podlugovi-Sarajevo sjever, kao i na magistralnim cestama: Konjic-Jablanica (most kod tunela Crnaja), Jablanica-Prozor (naselje Mirci), Semizovac-Olovo, Mostar-Čitluk (na ulazu u Čitluk), Jajce-Crna Rijeka i Gacko-Foča (u Sastavcima).

Zbog učestalih odrona poseban oprez savjetujemo na dionicama: Turbe-Banja Luka, Crna Rijeka-Mrkonjić Grad, Sarajevo-Foča-Šćepan Polje i Višegrad-Ustiprača-Rogatica.

Do 24.09. zbog izvođenja radova, u terminu od 08 do 15 sati, obustavlja se saobraćaj na regionalnoj cesti Bileća-GP Deleuša. Za vrijeme obustave, saobraćaj se preusmjerava na GP Klobuk (Trebinje-Nikšić).

Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila, za sada, nisu duža od 10 do 30 minuta.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22 do 06 sati).