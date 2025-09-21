Stanje na cestama u BiH: Upozorenje vozačima na učestale odrone

U većem dijelu Bosne i Hercegovine saobraća se po suhom ili mjestimično vlažnom kolovozu, uz upozorenje na učestale odrone na brojnim dionicama. Magla i niska oblačnost u kotlinama i preko planinskih prevoja dodatno smanjuju vidljivost, pa se vozačima savjetuje maksimalan oprez.

Radovi su trenutno u toku na dionici autoceste A-1 Podlugovi–Sarajevo sjever, kao i na magistralnim cestama Jablanica–Prozor (naselje Mirci), Semizovac–Olovo, Jajce–Crna Rijeka i Gacko–Foča (u Sastavcima). Podsjeća se da je na putnom pravcu Jablanica–Blidinje dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone ukupne mase.

Na regionalnoj cesti Bileća–GP Deleuša, do 24. septembra u terminu od 08 do 15 sati, saobraćaj je potpuno obustavljen zbog radova, a vozači se preusmjeravaju na granični prelaz Klobuk (Trebinje–Nikšić).

Na frekventnoj magistralnoj cesti Zenica–Doboj, na dionici Donja Vraca–Liješnica, izvode se radovi na sanaciji odbojne ograde. Svakog dana osim nedjelje, u periodu od 09 do 17 sati, vozila se propuštaju naizmjenično, što uzrokuje usporen saobraćaj i duže kolone u oba smjera.

Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila za sada nisu duža od 10 do 30 minuta. Granični prelaz Brčko otvoren je samo za putnička vozila do 3,5 tone, dok je na prelazu Karakaj kod Zvornika zabranjen saobraćaj za vozila teža od 5 tona. Teretna vozila preusmjeravaju se na Bratunac ili Raču, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretni saobraćaj na GP Šepak moguć je u terminima od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati, a vikendom samo od 22 do 06 sati.