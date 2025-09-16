Stanje na cestama: Uslovi za vožnju povoljni

Stanje na cestama prema izvještaju BIHAMK-a

Uslovi za vožnju jutros su povoljni, a u narednim satima očekujemo pojačan promet vozila na gradskim saobraćajnicama, kao i na prilazima gradskim centrima. Zbog učestalih odrona poseban oprez savjetujemo na dionicama: Turbe-Banja Luka, Crna Rijeka-Mrkonjić Grad, Sarajevo-Foča-Šćepan Polje i Višegrad-Ustiprača-Rogatica. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise.

Na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica, na mostu kod tunela Crnaja, u toku su radovi na sanaciji dilatacija, zbog čega se saobraća usporeno, uz regulaciju semaforima.

Radovi su aktuelni na dionici autoceste A-1 Podlugovi-Sarajevo sjever, kao i na magistralnim cestama: Jablanica-Prozor (naselje Mirci), Semizovac-Olovo, Jajce-Crna Rijeka i Gacko-Foča (u Sastavcima).

Podsjećamo da je na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen saobraćaj za sva vozila do 3,5 tone ukupne mase.

Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 10 do 30 minuta. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone.

Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22 do 06 sati).