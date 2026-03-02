Stanje na cestama: Usporen saobraćaj zbog nezgode

Zbog saobraćajne nezgode na dionici autoceste A-1 Visoko-Kakanj saobraća se usporeno, voznom trakom, saopćeno je iz BIHAMK-a.

Na bosanskohercegovačkim cestama saobraća se po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu. Uslijed temperaturnih oscilacija upozoravamo na mogućnost odrona zemlje i kamenja na kolovoz. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, te da vožnju i brzinu prilagode uslovima na cesti.

Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobro Polje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika (ima 19 km makadamske ceste), dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače.

U toku je izgradnja bukobrana na dionici autoceste A-1 Sarajevo sjever-Podlugovi, zbog čega je saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku.

Zbog izvođenja radova na monitoringu okolnog tla na autocesti A-1, od petlje Lepenica prema tunelu Igman, saobraća se samo preticajnom trakom.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila su do 30 minuta.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.