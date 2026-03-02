Stanje na cestama: Usporen saobraćaj zbog nezgode

Zbog saobraćajne nezgode na dionici autoceste A-1 Visoko-Kakanj saobraća se usporeno, voznom trakom, saopćeno je iz BIHAMK-a.
Na bosanskohercegovačkim cestama saobraća se po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu. Uslijed temperaturnih oscilacija upozoravamo na mogućnost odrona zemlje i kamenja na kolovoz. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, te da vožnju i brzinu prilagode uslovima na cesti.
Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobro Polje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika (ima 19 km makadamske ceste), dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače.
U toku je izgradnja bukobrana na dionici autoceste A-1 Sarajevo sjever-Podlugovi, zbog čega je saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku.
Zbog izvođenja radova na monitoringu okolnog tla na autocesti A-1, od petlje Lepenica prema tunelu Igman, saobraća se samo preticajnom trakom.
Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.
Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila su do 30 minuta.
Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.
Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. 12. 2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.